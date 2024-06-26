Подоляк считает, что состоятельные граждане и сейчас могут дать взятку и откупиться.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что экономическое брони рование - вопрос повышения количества денег, которые пойдут на финансирование ВСУ.

Он напомнил в интервью Новости.LIVE, что война против РФ финансируется нашим собственными средствами из государственного бюджета.

"Еще раз напомню, что на одного военного приходится пять налогоплательщиков. Детенизация украинской экономики в идеальном виде не состоялась, поэтому деньги надо искать. На сегодня тоже есть определенное бронирование, исходя из обеспечения критической инфраструктуры. То же самое будет касаться экономического бронирования, только по прозрачным процедурам. Мы дополнительно бронируем определенное количество людей и дополнительно за них платим. Не понимаю, откуда здесь о неравенстве", - сказал он.

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Подоляк считает, что состоятельные граждане и сейчас могут дать взятку и откупиться, при этом называя это "нонсенсом".

"Поэтому экономическое бронирование четко будет фиксировать категории забронированных, предприятия, которые будут это делать, распределение средств на ВСУ. На мой взгляд, это прозрачная ситуация в отличие от любой теневой, когда правила четко не прописаны. В конце концов, это еще четкое планирование для бизнеса. И как по мне, это и есть переход к государству, которое становится прозрачным и постепенно лишается коррупционного компонента", - пояснил он.

Также советник ответил на вопрос, когда будет окончательное решение по экономическому бронированию.

"Этим занимается парламент. К депутатам есть определенные замечания, особенно к их публичной работе. Но в принципе, они работают и постоянно дебатируют те или иные законопроекты. Не все потом доходят до голосования, но "за" мобилизацию, сложно, но проголосовали, и так же жестко сейчас дебатируют об экономическом бронировании. Не влияю на процесс дебатов, но я являюсь сторонником концепции экономического бронирования, потому что это четкие правила игры", - добавил Подоляк.

Экономическое бронирование - детали

Народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам экономического развития ВР Дмитрий Наталуха рассказал, что в ВР рассматривают три варианта экономического бронирования.

В первом случае предприятие должно заплатить 20 тысяч гривень военного сбора за каждого забронированного работника. Во второй модели эта сумма составляет минимальную заработную плату сотрудника, которая начинается от 36 тысяч гривень.

"И третья модель - для наемных работников, то есть в юридических лицах, это минимальная заработная плата от 36 тысяч гривень. Для физических лиц-предпринимателей это модель увеличенного военного сбора - 20 тысяч гривень за забронированное лицо в месяц", - отметил политик.

По словам Наталухи, появление сразу трех законопроектов связано с бизнесом, который предлагает различные модели. Поэтому на рассмотрение будут вынесены три самые популярные из них, которые были бы наиболее восприимчивыми для бизнеса.

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