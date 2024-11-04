Одна из основных проблем мобилизации - проваленный закон, считает Павел Нарожный.

Мобилизовать 500 тысяч человек в Украинедействительно нужно по нескольким причинам. Такое мнение в эфире на Радио NV сказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Надо понимать, для чего эти люди нужны. Они нужны для перекрытия потерь. Здесь речь идет не только о погибших, но и о раненых и для формирования новых подразделений. Ведь у нас увеличился фронт, нам надо удерживать гораздо большую линию фронта. У нас появляются новые образцы вооружения, которых раньше не было. И просто огромная потребность людей в тылу, как странно это ни звучит. Те же Воздушные силы, которые враг с помощью дронов враг сковывает просто огромное количество этих мобильных групп", - сказал Нарожный.

Он добавил, что одной из причин нехватки людей в рядах Сил обороны являются проблемы с законом о мобилизации.

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"Да, действительно, наш закон о мобилизации сделали довольно беззубым - это раз. Во-вторых, он принимался очень долго. Около 9 месяцев он был в Раде, за это время мы успели потерять Авдеевку, сменить Главкома. И когда мы его приняли - это было слишком поздно. Приняли его с довольно странными нормами", - добавил Нарожный.

Еще одна причина, по словам эксперта, заключается в отсутствии мотивации для военнослужащих. В частности, он отметил, что военные в тылу получают зарплату в 30 тысяч гривень, часть из которых вынуждены тратить на военные нужды. Эксперт добавил:

"Кроме того, проблема мобилизации - это не только ТЦК. На нее надо смотреть и с точки зрения довольно странного бронирования. Даже президент обратил внимание, что у нас 1,5 млн человек каким-то образом работают в критических компаниях. Казино у нас было забронировано. Коррупционные скандалы в МСЭК, народ массово покупает инвалидность и в армию не идет. Это тоже огромная проблема. И этот весь клубок проблем - его нужно решить".

Мобилизация в Украине: что надо знать

Накануне секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что Украине нужно мобилизовать 500 тысяч человек, но не сказал о сроках. Он отметил, что после стабильной мобилизации с мая по сентябрь, в этом вопросе начались проблемы.

Ранее нардеп Соломия Бобровская отметила, что вопрос мобилизации 500 тысяч человек в ряды Сил обороны не стоит ни на этот, ни на следующий год. В то же время она добавила, что закон о мобилизации повлиял положительно, однако вопрос "бусификации" ухудшил ситуацию.

По словам военного эксперта Евгения Дикого, после определенного роста, сейчас темпы мобилизации упали до показателей, которые были до мая. В то же время он добавил, что пока нет необходимости уменьшать мобилизационный возраст.

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