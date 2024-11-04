Дикий не видит необходимости дополнительно мобилизовать ни женщин, ни мужчин в возрасте 18-25 лет.

Летом отмечался подъем мобилизации, но сейчас мобилизационный темп просел до уровня, как было до мая. Об этом в эфире "Новини.LIVE" сказал Евгений Дикий, бывший командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО.

Отвечая на вопрос о мобилизации, он отметил: "Мобилизационный темп просел до уровня, как было до мая этого года, до принятия этого так называемого мобилизационного закона".

По словам Дикого, летом был подъем мобилизации.

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"Набирали до 35 тысяч человек в месяц. Это вместе: и мобилизованных, и по добровольному рекрутингу. Это на самом деле значительно меньше, чем нам сейчас было бы нужно. Но это было настолько лучше по сравнению с тем, что было до того, что появилась надежда", - сказал ветеран.

Впрочем, добавил он, надежда быстро угасла. Дикий отметил:

"К сентябрю люди почуяли, что на самом деле и в этом новом законе множество дыр. Что на самом деле идея, что приняли закон об упорядочении воинского учета, значит, завтра сделают следующие шаги и начнут реально мобилизовать, - что этого на самом деле нет, можно не бояться. И в сентябре у нас уже упало до майских показателей".

Говоря о том, что это означает с точки зрения соотношения фронт-тыл, он отметил, что "сейчас тыл набирает в 1,5 раза меньше людей, чем за это же время теряет фронт".

"Я не только о погибших. У нас далеко не такие потери погибшими. Но кроме погибших есть раненые. Кроме погибших и раненых есть те, что заболели. Так вот, собственно, наши санитарные потери вместе, наши бойцы, которые выбыли с фронта по ранениям и болезням. Так вот, это в 1,5 раза больше, чем за это же время мы набираем новобранцев", - сказал Дикий и добавил, что таким образом армия уменьшается.

Он также отметил, что не видит необходимости усиливать мобилизацию женщин.

"Я не вижу необходимости мобилизовать ни женщин, ни этих с 18 до 25 лет, снижать планку", - сказал ветеран.

По его словам, основная недомобилизованная категория - это как раз та, которой больше всего не хватает. Дикий поснив:

"Это физически здоровые мужчины в возрасте 25, 28, 30, 35 лет. Это как раз на самом деле идеальный солдат. Вот не 18-летний мальчик прямо после школы, но и не те, кто воюет сейчас. А это мое поколение - 50+, часто даже 55+".

Он добавил, что старшее поколение лучше готово психологически, но "тело уже не то, оно сдает просто быстро". В то же время, по его словам, в категории 30-летних больше всего и забронированных, и уклонистов.

"Разговоры о снижении возраста и о призыве женщин имели бы смысл, если бы у нас уже служили все те мужчины, которые должны служить, и их бы не хватало", - сказал ветеран.

Дикий также высказал мнение, что "нам критически необходимо полмиллиона быстро, а дальше - 20-30 тысяч (людей - УНИАН) ежемесячно в спокойном режиме".

"И тогда мы выиграем эту войну... Потому что у нас мобрезерва на самом деле еще на несколько лет. У россиян - максимум на год. Но если мы не будем призывать, то тех, кто сейчас воюет, - максимум на полгода. И именно на это делают ставку россияне в своем наступлении", - отметил он.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее Роман Костенко, народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности отметил, что Украине нужно мобилизовать 500 тысяч человек, как ранее говорил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Костенко отметил, что нужно держать постоянный темп мобилизации.

Депутат также отметил, что мобилизация в Украине с мая по сентябрь шла стабильно, но потом с сентября пошло проседание, и хотя в октябре и пытались улучшить ситуацию, но в целом тенденция идет на уменьшение.

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