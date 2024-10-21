'Пожинаем плоды': в Третьей штурмовой прокомментировали рейды ТЦК

По словам заместителя комбрига Третьей штурмовой, ни одна война не держится только на добровольцах.

Общество виновато в том, что происходят массовые рейды ТЦК со скандальными инцидентами, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в интервью "Фокусу".

"Есть другой вариант? Сейчас, думаю, такого нет вообще. Однако в перспективе есть - это изменение работы с населением, иные подходы к подготовке людей. Это работа с репутацией военных, армий и т.д., информационно-агитационная работа и адекватный государственный рекрутинг. Все это могло бы изменить эту ситуацию. Но мы всего этого не сделали раньше, и теперь пожинаем плоды, когда наблюдаем такие явления, как рейды ТЦК", - отметил Жорин.

Он отметил, что мобилизация не может быть полностью мотивирующей, ведь ни одна масштабная война никогда не держалась исключительно на добровольцах. Так или иначе Украине все равно придется прибегать к мобилизации. Вопрос в том, как к этой мобилизации относятся, как с мобилизованными себя ведут. Изменить это можно, уверен Жорин.

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"Все украинцы должны быть готовы к тем реалиям, которые сегодня происходят. На сегодня в стране действуют учебные центры, которые готовят гражданское население. Я лично до начала полномасштабного вторжения тоже организовывал курсы по подготовке гражданского населения. Те курсы, которые мы проводили до начала полномасштабной войны, по большому счету и дали нам почти весь тот личный состав в первые же дни полномасштабной войны, который к нам пришел Почти из каждого этого выпуска всегда есть несколько человек, которые потом идут в армию. Они приходят, получают знания, теряют страхи, находят ответы, меняется их мотивация, отношение к происходящему. У них появляется понимание, почему, как и зачем это делать", - отметил офицер.

Жорин отметил, что работа с гражданским населением является чрезвычайно важной, но это игнорируют. Кроме того, необходима правильная информационная работа с людьми, в частности в учебных центрах. Необходимо принять ряд изменений, которые повлияют на то, что украинское общество будет иначе относиться к вопросу мобилизации.

"Даже у тарологов, к которым я с иронией отношусь, больше будет фактов, на которые они будут опираться, чем у современных военных экспертов", - отметил он.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Минобороны приостановило бронирование от мобилизации через приложение "Дія". Услуга закрыта до 15 ноября - на время проведения аудита ранее забронированных военнообязанных.

Между тем военные предупреждают, что без усиления мобилизации в Украине россияне могут дойти до Днепра. Такое мнение в частности высказал командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ полковник Олег Апостол.

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