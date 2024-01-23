Этот вопрос урегулировали, отметил Кулеба.

Множественное гражданство не будет позволять военнообязанным украинцам выехать за границу во время военного положения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос, смогут ли люди воспользоваться этим в случае принятия закона.

"Нет, эти вопросы также урегулированы. Человек имеет свой долг служения и защиты Родины, он предусмотрен Конституцией Украины. Все это тоже регламентировано: и выполнение воинского долга, и финансовые обязательства перед государством", - отметил министр.

Что известно о законе о множественном гражданстве:

Вчера украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что внес в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве.

Он отметил, что это позволит иметь гражданство родной страны всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме Российской Федерации. Также гражданство Украины смогут получить иностранцы, которые присоединились к борьбе в войне с российскими захватническими войсками.

Впоследствии народный депутат Украины Ярослав Железняк отметил, что инициатива Зеленского зарегистрирована в Раде уже четыре года.

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