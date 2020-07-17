С иконой и без маски: мэра городка на Львовщине оштрафуют за нарушение карантина (фото)
Городского голову города Самбор Львовской области и руководителя образования мэрии оштрафуют за нарушение карантина.
Об этом сообщает ГУНП во Львовской области.
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Правоохранители составили два админпротокола после появления в Facebook фото с освящения здания, куда переехали члены исполнительного комитета мэрии. Событие организовало руководство.
Ради фотографий люди пренебрегали социальной дистанцией, прижимались друг к другу и совершенно забыли о средствах индивидуальной защиты, в том числе медицинских масках.
«Во время проверки сотрудники Самборского отдела полиции установили, что мероприятие состоялось 14 июля в городе Самборе. Присутствующие собрались в закрытом помещении без масок, не соблюдали социальную дистанцию и другие карантинные ограничения», – говорится в сообщении полиции.
Санкция статьи, по которой оштрафовали чиновников, предусматривает наказание – штраф на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан, а на должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Как сообщал УНИАН, во Львове с сегодняшнего дня, 17 июля, разрешили возобновить работу кинотеатров, театров, музеев, библиотек и других учреждений культуры.
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