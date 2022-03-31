Нацполиция максимально приложит усилия, чтобы установить личность каждого оккупанта-мародера.

Руководитель Национальной полиции Киевщины Андрей Небитов сообщил, что Нацполиция фиксирует, хранит и будет возвращать украинцам личные вещи, которые были украдены мародерами.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Конечно, осмотром следователей будет все это фиксироваться, будут собираться и храниться вещественные доказательства. Конечно, если люди докажут, что это их вещи, мы их обязательно вернем", - сказал Небитов.

Он подчеркнул, что Нацполиция максимально прилагает усилия, чтобы установить личность каждого оккупанта-мародера, чтобы он получил наказание за свое преступление.

"Хочу отметить, что и в дальнейшем оккупанты продолжают похищать бытовую технику, украшения, драгоценности, прочее имущество наших граждан, грузят на свои БТР, танки и пытаются покинуть территорию Украины. Но я хочу сказать, что мы максимально приложим усилия, чтобы установить личность каждого, и фактически будем объявлять в международный розыск, чтобы территорию Российской Федерации, и их отдых, и годы жизни ограничили. А если бы они выезжали за территорию страны, они задерживались силами правопорядка и каналами Интерпола и возвращались нам, в Украину, чтобы их привлекли к уголовной ответственности", - отметил руководитель Нацполиции Киевской области.

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