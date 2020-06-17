"Названия на украинском – вкуснее": посольство поблагодарило McDonald's за позицию относительно языка

В компании накануне подчеркнули, что основным языком общения для них в Украине является украинский.

Посольство Украины в США признательно за позицию компании McDonald's по приоритетности обслуживания на украинском языке.

Соответствующее сообщение появилось на странице диппредставительства в Twitter.

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«Мы понимаем позицию McDonald's, потому что названия блюд по-украински звучат вкуснее. Искренняя благодарность компании за твердую позицию в отношении украинского языка в меню магазинов McDonald's в Украине», – прокомментировали в посольстве.

Как сообщал УНИАН, в сети разгорелась дискуссия из-за того, что McDonald's не обслуживает клиентов на русском языке - в их онлайн-сервисе заказов есть только украинский и английский. В компании отмечают, что основным языком общения для них в Украине является украинский.

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