Львовским школьникам решили преподавать христианскую этику

Школам также позволили внедрение кружков духовно-нравственного направления.

В учебных заведениях Львовщины будут преподавать новый предмет - "Основы христианской этики".

Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, соответствующее решение приняли сегодня в соответствии с приказом департамента образования и науки.

"Следовательно, учреждения общего среднего образования области должны предусмотреть в планах образовательных программ на 2020-2021 учебные годы курс "Основы христианской этики", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что школы могут ввести функционирование кружков духовно-нравственной направленности, а учреждения дошкольного образования - парциальные программы по духовно-нравственному воспитанию детей.

"Учебное заведение должно способствовать профессиональной подготовке и повышению квалификации учителей курса "Основы христианской этики", учителей начальных классов, которые будут преподавать этот курс, путем обучения, которое осуществляет Львовский областной институт последипломного педагогического образования, а родителей и детей информировать об особенностях его изучения", - добавили в ОГА.

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