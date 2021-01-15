Карантин в Украине действует до 24 января.

В Украине во время локдауна не продают непродовольственные товары, в том числе носки, поэтому соответствующий запрет является частью стратегии по борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24", пишет "Сегодня".

Шмыгаль объясняет: это необходимо, чтобы разорвать цепочку заражений, а у людей будет меньше поводов выходить из дома.

Читайте такжеС сегодняшнего дня предпринимателей будут штрафовать за допуск людей без масок: за что предусмотрено наказание и на какую сумму

"Задача локдауна - уменьшить мобильность населения. Это ключевая фраза ... Стоит вопрос - дать возможность людям быть дома и не иметь соблазна выйти из дома. Из дома нужно выходить за продуктами и за лекарствами", – рассказал он.

В других случаях, как отметил Шмыгаль, нужно быть немобильным, другого пути в мире не существует.

"Еда и лекарства – это вещи, за которыми есть необходимость выходить. Все остальное, все остальное не может продаваться ... Сейчас это проходит вся Европа, весь мир", - добавил он.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет Министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Министерство здравоохранения планирует перейти к адаптивному карантину после окончания январского локдауна.

В Кабмине говорят, что усиленный карантин направлен снизить динамику заболеваемости коронавирусом и спокойно войти в процесс вакцинации.

По данным СМИ, карантинные ограничения в Украине будут сохранены после завершения январского локдауна и продлятся на протяжении всего текущего года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован