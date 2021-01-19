В парке "Муромец" в Киеве провели заплыв моржей. Также традиционно ныряли в ледяную воду и в столичном "Гидропарке".

Желающих добровольно нырнуть в ледяную воду не остановили ни 15-градусный мороз, ни локдаун.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Преисполненных желания отпраздновать Крещение в проруби в этом году было меньше, чем обычно. Однако ни одна купель ни в одном из украинских городов пустой не осталась.

Золотой берег Ланжерон и пляж Лозановка в Одессе официально выбрали для праздничного погружения людей. И одесситы массово потянулись к морю. На пляже поставили палатку для переодевания и перекуса. За нырянием следили спасатели и медики.

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В Ивано-Франковске сегодня было -10 градусов и +4 в воде. Сотни болельщиков поддерживали одиночных смельчаков, решивших окунуться в ледяную воду. Каждый с собой брал шестнадцатикилограммовую гирю, которую в течение минуты должен был правильно поднять как можно больше раз. Рекорд установил мужчина, который смог поднять 59 раз.

В парке "Муромец" в Киеве провели заплыв "моржей". Также традиционно ныряли в ледяную воду и в столичном "Гидропарке".

Купание на Крещение: что нужно знать

Ежегодно 19 января отмечается большой церковный праздник, посвященный Крещению Господню. В этот день люди вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник Крещения известен своими интересными традициями, главной из которых является купание в реке или озере с освященной водой.

В ПЦУ заявили, что массовые крещенские купания не являются давней украинской традицией, и таким образом не получится "смыть грехи".

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что одноразовое купание в ледяной воде на Крещение не может закалить и укрепить организм, поскольку закаляться нужно систематически, ежедневно контактируя с холодной водой.

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Автор: УНИАН