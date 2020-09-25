В Украине по состоянию на 25 сентября показатель активных больных COVID-19 составляет 109,5 человек на 100 тыс. населения.

В Министерстве здравоохранения обновили перечень стран «красной» и «зеленой» зон по показателям распространения COVID-19.

Читайте такжеКиев останется в "оранжевой" зоне до весны - ГоспотребслужбаСписок опубликован сегодня на сайте Минздрава. В нем представлены данные о числе активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране по состоянию на 25 сентября.

В перечень стран «красной» зоны, в частности, вошли Израиль, Бахрейн, Черногория, Аргентина, Коста-Рика, Андорра, Испания, Перу, Багамские острова, Чехия, Кувейт, Панама, Франция, Бразилия, Мальдивы, Колумбия, Молдова, Соединенные Штаты Америки, Люксембург, Кабо-Верде, Ирак, Парагвай, Оман, Ливан, Ливия, Мальта, Бельгия, Нидерланды, Чили, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Венгрия, Босния и Герцеговина, Монако, Тринидад и Тобаго и др.

В Украине по состоянию на 25 сентября показатель активных больных коронавирусной болезнью составляет 109,5 человек на 100 тысяч населения.

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Автор: Леся Лещенко