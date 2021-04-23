Педиатр отметил, что при самолечении при коронавирусной инфекции по аналогии в ситуациях с ОРВИ, самое главное - не допустить сгущения крови.

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал об особенностях самолечения COVID-19 и объяснил, как не допустить развития осложнений при болезни, чтобы не допустить госпитализации.

Об этом доктор Комаровский написал на своем официальном сайте.

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Педиатр отметил, что при самолечении при коронавирусной инфекции по аналогии в ситуациях с ОРВИ, самое главное - не допустить сгущения крови.

"Есть способы для этого, которые управляются нами непосредственно. Важнее всего не допустить сгущения крови. То есть не доводить до дефицита жидкости в организме и своевременно реагировать на повышение температуры", - написал Комаровский.

Он объяснил, что желательно много пить, отслеживать параметры температуры и влажности воздуха в помещении, где вы находитесь, и принимать жаропонижающие.

"Это главное из того, что можно сделать в домашних условиях, чтобы не допустить ситуации, когда человеку потребуется госпитализация", - отметил доктор высшей категории.

При этом Комаровский обратил внимание, что тут также есть показания к назначению кортикостероидов, и препаратов, понижающих свертываемость крови. Протоколы, позволяющие использовать эти препараты, есть в каждой стране.

"Но это не имеет отношения к самолечению. Я не имею права рекомендовать вам какие-то препараты - антикоагулянты, стероиды… Вы что, будете их сами себе подбирать? С моей стороны это будет некорректно - давать такие советы", - пишет доктор.

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Автор: Виктория Гордиенко