Изъятое издание «Кобзаря» является одной из последних прижизненных публикаций автора и на аукционах в Европе может стоить от 50 тысяч долларов.

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили незаконный вывоз за границу уникального прижизненного издания «Кобзаря» Тараса Шевченко.

Читайте такжеУкраинка пыталась провезти в страну 38 пакетиков с бриллиантами (видео)Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, запланировал нелегальную переправку раритета киевский посредник, который действовал по заказу европейских клиентов.

«Он нанял курьера, который должен был вывезти историческую книгу через пункт пропуска «Ягодин». Оперативники и следователи СБУ обнаружили в личных вещах фигуранта скрытый от таможенного контроля сборник поэтических изданий «Кобзарь» Т. Г. Шевченко, датированный 1860 годом», - говорится в сообщении.

По предварительным выводам экспертов, изъятое издание «Кобзаря» является одной из последних прижизненных публикаций автора и на аукционах в Европе может стоить от 50 тысяч долларов.

В СБУ отметили, что сейчас в Украине, по официальным данным, осталось только 8 экземпляров такого издания, и они являются культурной и исторической ценностью для нашей страны.

У злоумышленника также выявлено более 200 серебряных монет и украшений времен Кельтской и Римской культур.

По информации ведомства, изъятое раритетное издание и предметы старины будут направлены на проведение экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в Музейный фонд Украины.

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Автор: Светлана Макринская