"ОПЗЖ наняли гопников и титушек для драк и провокаций", - заявил журналист.

Есть версия, что сам Кива осуществил задуманное и подготовил нападение на автобус своей же организации “Патриоты – за жизнь”.

Об этом на странице в Facebook написал журналист и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

“Как тут не вспомнить, что именно Кива обещал в свое время расстреливать автобусы со сторонниками сепаратистов. ОПЗЖ еще потом троллили этой фразой на выборах, размещая ее на бордах. Есть версия, что это сам Кива наконец и осуществил давно задуманное”, – заявил Казанский.

Он также добавил, что после происшествия сторонники ОПЗЖ, среди которых – блогер и лидер одноименной партии Анатолий Шарий, одновременно разгоняли в социальных сетях фейки об расстрелянных из автоматов людей, обвиняя Нацкорпус.

“ОПЗЖ наняли гопников и титушек для драк и провокаций, и теперь медведчуковская шобла качает ситуацию, вбрасывая фейки про убитых из автоматов. Цель этих вбросов – примерно та же, что и у распятого мальчика в трусиках. Стравить людей, спровоцировать противостояние и насилие”, – подчеркнул Казанский.

Напомним, вчера, 27 августа, нардеп от ОПЗЖ и одновременно инициатор создания организации “Патриоты – за жизнь” Илья Кива записал видеообращение, в котором обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Генпрокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием задержать представителей Нацкорпуса и полка “Азов”, которые якобы совершили нападение на автобус. Кива также заявил, что двух людей из автобуса похитили, а некоторым нанесли ранения “несовместимые с жизнью”. Однако позже выяснилось, что это неправда.

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Автор: УНИАН