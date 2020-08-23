Иран обнародовал данные "черных ящиков" самолета МАУ: после первого ракетного удара люди были еще живы
Обнародован первый отчет иранской Организации гражданской авиации о расшифровке данных из кабины пилота самолета МАУ, который был сбит в начале года под Тегераном.
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Как сообщает Reuters, согласно анализу «черных ящиков», вторая ракета попала в самолет через 25 секунд после первой.
"Через девятнадцать секунд после того, как первая ракета попала в самолет, голоса пилотов внутри кабины указывали на то, что пассажиры живы ... Через 25 секунд вторая ракета попала в самолет", – говорится в сообщении государственного телевидения Ирана.
Отмечается, что экипаж самолета - два пилота и инструктор, которые также были в кабине, пытались до последнего момента контролировать самолет.
При этом не удалось получить данные о том, что происходило на борту после попадания второй ракеты.
Крушение самолета МАУ в Иране: что произошло
- 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- 18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета МАУ во Францию на исследование.
- 21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание «черных ящиков» самолета МАУ прошло успешно.
- Заместитель министра иностранных дел Енин сообщил, что расшифровка «черных ящиков» со сбитого самолета МАУ подтвердило незаконное вмешательство в его полет.
- 30 июля в Киеве состоялись переговоры с иранской делегацией о выплате компенсаций после катастрофы самолета.
- 31 июля Кулеба сообщил три главных результата переговоров с делегацией Ирана по компенсациям по делу сбитого самолета МАУ. В частности, среди прочего, Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплате всех необходимых компенсаций. Также Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. В то же время, сейчас нет ответа на вопрос, какой будет сумма компенсаций.
- В октябре в Тегеране состоится следующий раунд переговоров с Ираном по делу сбитого самолета МАУ.
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