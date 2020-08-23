Иран обнародовал данные "черных ящиков" самолета МАУ: после первого ракетного удара люди были еще живы

Согласно анализу «черных ящиков», вторая ракета попала в самолет через 25 секунд после первой.

Обнародован первый отчет иранской Организации гражданской авиации о расшифровке данных из кабины пилота самолета МАУ, который был сбит в начале года под Тегераном.

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Как сообщает Reuters, согласно анализу «черных ящиков», вторая ракета попала в самолет через 25 секунд после первой.

"Через девятнадцать секунд после того, как первая ракета попала в самолет, голоса пилотов внутри кабины указывали на то, что пассажиры живы ... Через 25 секунд вторая ракета попала в самолет", – говорится в сообщении государственного телевидения Ирана.

Отмечается, что экипаж самолета - два пилота и инструктор, которые также были в кабине, пытались до последнего момента контролировать самолет.

При этом не удалось получить данные о том, что происходило на борту после попадания второй ракеты.

Крушение самолета МАУ в Иране: что произошло

8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета МАУ во Францию на исследование.

21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание «черных ящиков» самолета МАУ прошло успешно.

Заместитель министра иностранных дел Енин сообщил, что расшифровка «черных ящиков» со сбитого самолета МАУ подтвердило незаконное вмешательство в его полет.

30 июля в Киеве состоялись переговоры с иранской делегацией о выплате компенсаций после катастрофы самолета.

31 июля Кулеба сообщил три главных результата переговоров с делегацией Ирана по компенсациям по делу сбитого самолета МАУ. В частности, среди прочего, Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплате всех необходимых компенсаций. Также Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. В то же время, сейчас нет ответа на вопрос, какой будет сумма компенсаций.

В октябре в Тегеране состоится следующий раунд переговоров с Ираном по делу сбитого самолета МАУ.

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Перевод: Андрей Василюк