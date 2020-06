Календарь событий: как принимали Конституцию Украины, трагедия Галилея, истории пишущей машинки, фрисби и хула-хупа, первые в мире миллионный гонорар кинозвезды и премьер в однополом браке

22 июня

В Украине 22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны. Он учрежден указом президента в 2000 году. Верховная Рада ввела всеукраинскую минуту молчания в этот день. Вечная память защитниками нашей страны!

Есть в первый день последней недели первого месяца лета и значимые памятные даты. Так, 22 июня 1633 года итальянский физик, механик, астроном, философ, математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени, первый, кто применил телескоп для наблюдения небесных тел и сделавший ряд выдающихся астрономических открытий, основатель экспериментальной физики Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. Галилей известен как продолжатель учения Николая Коперника. Ученый установил, что Солнце вращается вокруг своей оси и на основании своих наблюдений сделал вывод, что такое вращение свойственно всем небесным телам, а гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, является единственно верной. Но в 1616 году комиссия авторитетных итальянских богословов объявила учение Коперника еретическим, а его книга «Об обращении небесных сфер» была внесена в список запрещенных. В 1632 году Галилей издал свою книгу «Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевой и коперниковой». Вскоре итальянские инквизиторы, посчитав книгу еретической, запретили ее продажу, а Галилея вызвали в Рим, где предали суду. Следствие тянулось с апреля по июнь 1633 года. 22 июня в доминиканском монастыре святой Минервы, в той же церкви, где его предшественник Джордано Бруно выслушал смертный приговор, Галилей, стоя на коленях, отрекся от своего учения. Последние годы жизни он провел на своей вилле Арчертри во Флоренции под домашним арестом и постоянным надзором инквизиции. В ноябре 1979 года Папа римский Иоанн Павел II официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив отречься ученого от теории Коперника.

В 1889 году Германия ввела пенсии по старости. Автором этой первой в мире официальной системы социального страхования стал Отто Бисмарк. Именно благодаря ему появились и первые больничные кассы, и несколько видов социального страхования для рабочих. На сегодня немецкая пенсионная система является одной из сильнейших в мире, она пережила две мировые войны, денежные реформы и гиперинфляции. С самого начала пенсия, полученная от государства, была разработана для повышения уровня жизни, который был достигнут в ходе своей трудовой жизни.

В 1910 году была открыта первая в Европе воздушная пассажирская линия - Фридрихсхафен-Дюссельдорф, по которой курсировал дирижабль «Германия».

В 1960 году произошел официальный разрыв отношений между СССР и Китаем. Поводом стал обмен оскорблениями между лидерами национальных компартий. Никита Хрущев обозвал Мао Цзэдуна сталинистом, а тот не остался в долгу, назвав генсека СССР ревизионистом. Отношения стали медленно восстанавливаться после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году. Окончательно они были восстановлены при Горбачеве, символом чего стал его визит в Китай - первый за 30 лет после правления Хрущева - в мае 1989 года.

В 1983 году НХЛ ввела овертайм - дополнительные пять минут игры до первого гола в случае ничьей в основное время.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День лоботрясов и День шоколадного эклера.

Именины у Александра, Кирилла, Марфы, Марии, Феклы, Ивана и Алексея.

23 июня

Во вторник - Международный олимпийский день, в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Идея об установлении Дня впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета в Стокгольме в 1947 году, а еще через год - на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице - этот проект был одобрен официально. Исторической предпосылкой послужило следующее событие: 21 июня 1894 года в Париже состоялся Международный конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он ознакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олимпийских игр. Конгресс одобрил предложение барона Пьера де Кубертена возродить традицию древнегреческих олимпиад с тем, чтобы раз в четыре года проводить «соревновательные игры с приглашением к участию в оных всех народов». Именно эта памятная дата и была выбрана для празднования Международного олимпийского дня, а его целью стала пропаганда спорта во всем мире и вовлечение в спортивное движение всех желающих независимо от возраста, пола или спортивных навыков и способностей. Первая Олимпиада современности прошли в 1896 году в Греции, среди 241 атлета из 14 стран были разыграны медали в 9 видах спорта. Все самые именитые спортсмены считают свою карьеру, какой бы успешной она ни была, неполноценной без Олимпийской медали. И, без сомнения, олимпийские чемпионы - гордость каждой страны.

Еще 23 июня - Международный день вдов. Впервые мировое сообщество отметило его в 2011 году. Эта дата дает возможность уделить внимание тяжелому положению женщин и детей, оставшихся без мужской опоры. К этому призывает резолюция Генеральной ассамблеи ООН. По данным Организации Объединенных Наций, на сегодняшний день в мире насчитывается около 250 миллионов вдов, из них 115 миллионов испытывают нищету. Очень много вдов проживают в странах, где бушуют вооруженные конфликты. Их положение особенно тяжело: они теряют мужей в молодом возрасте, при этом вынуждены воспитывать детей в условиях боевых действий и без какой-либо поддержки со стороны. Эта беда настигла и Украину, которая переживает военный конфликт на Донбассе.

Также 23 июня – День государственной службы Организации Объединенных Наций. «Все страны и все люди нуждаются в государственной службе, которая должна быть компетентной, оснащенной и хорошо обеспеченной ресурсами. Государственная служба должна быть многообразной и этической. Ее целью должно быть эффективное служение людям и улучшение жизни самых бедных и наиболее уязвимых членов общества» — так говорится в послании Генерального секретаря ООН.

Символично, что в этот день в Украине - День государственной службы. Этот профессиональный праздник установлен был в 2003 году указом президента Леонида Кучмы, учитывая роль государственной службы в процессе становления Украины как суверенного, независимого, демократического, социального, правового государства, а также в поддержку решения Генеральной ассамблеи ООН. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 1803 году американский инженер и изобретатель Роберт Фултон, переехавший в то время из США во Францию, продемонстрировал на реке Сена первое в мире паровое судно. Оно было длиной 20 м и шириной 2,4 м, шло со скоростью 3 узла против течения. Кстати, Фулто считается проектировщиком первой в мире подводной лодки. В 1800 году он представил Наполеону практическую модель субмарины - «Наутилус».

В 1846 году бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.

В 1868 году Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку. Она была размером с большой стол, клавиатура напоминала рояль, печатала машинка только большими буквами, причем машинистка не видела результата своей работы, поскольку бумага пряталась внутри. Но именно она стала прародителем знаменитой раскладки QWERTY – первые шесть клавиш в верхнем ряду клавиатуры. Так выглядели клавиши на клавиатуре Шоулза. Правда, клавиши с цифрой 1 на машинке не было – изобретатели сочли, что машинистки вполне могут пользоваться вместо нее буквой «I», да и Shift был добавлен только через 10 лет, но раскладка осталась той же. Денег, чтобы запустить новинку в производство, у Шоулза не было, и он продал права на нее Филу Ремингтону, известному конструктору-оружейнику. Его инженеры довели разработку до ума и выпустили на рынок уже под названием «Remington No.1». 1 марта 1873 года фирма Remington and Sons начала производство первой пишущей машинки в Нью-Йорке.

В 1964 году был запатентован гимнастический обруч - Hula-Hoop. История следующая: изначально хула-хупы стали изготавливать мастера по игрушкам Ричард Кнерр и Артур Мерлин - основатели калифорнийской компания Wham-O. Не совсем обычное название Wham-O означало звук, который издавала их первая игрушка рогатка. Идею хула-хупа им подсказал заезжий житель Австралии, поведавший, что в его стране на уроках физкультуры дети крутят бамбуковые обручи вокруг талии. Недолго думая, Артур и Ричард разработали собственную версию кольца и провели первые испытания в начальной школе Пасадены. Обруч был запатентован 23 июня 1964 года. Изобретатели пообещали детишкам подарить обручи, если они научатся хорошо их крутить. Кстати, идея обруча была далеко не нова. Окаменелые хула-хупы находили при раскопках в Египте, их клали в могилы сановников. А в Британском музее находится древняя ваза, на которой изображен атлет, крутящий обруч.

В 1993 году был основан Олимпийский музей в Лозанне по инициативе председателя МОК Хуана Антонио Самаранча.

В 2004 году правительство Японии разрешило клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.

Неофициальные праздники - День без обид, День тайных посланий, День рождения пишущей машинки и Всемирный день информаторов.

Именины у Василия, Александра, Антонины, Ванды, Ивана, Ильи, Иосифа, Тимофея, Анны, Алексея, Семёна, Феофана, Андрея, Николая и Павла.

24 июня

В среду нет официальных международных праздников, но день насыщен важными датами. Так, в 1717 году 24 июня (в день Святого Иоанна) представители английских масонских лож собрались в пивной «Гусь и вертел» и учредили Великую ложу Англии - объединение всех имевшихся лож. Таким образом масонство оформилось как организованное движение.

В 1793 году французский Конвент принял первую демократическую конституцию, хотя она так и не была приведена в действие. Между тем, Франция была провозглашена республикой.

В 1894 году на конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, были приняты решения об образовании Международного олимпийского комитета и проведении раз в четыре года Олимпийских игр.

В 1901 году в Париже открылась первая выставка тогда еще малоизвестного 19-летнего художника из Барселоны Пабло Руиса Пикассо.

В 1916 году впервые сумма гонорара звезды Голливуда составила семизначное число. Мэри Пикфорд подписала контракт со студией «Paramount Pictures» на сумму 1 миллион 40 тысяч долларов.

В 1930 году впервые был использован радар для обнаружения самолетов. Это произошло в Анакостии, округ Колумбия.

В 1934 году столица Украины была перенесена из Харькова в Киев.

В 1940 году впервые телекамеры были использованы для освещения политического события - съезда республиканцев, выбиравших своего кандидата на президентские выборы в США.

В 1982 году произошел инцидент с Boeing 747: после прохождения через облако вулканического пепла у самолета отказали двигатели. На высоте 3 тысячи метров их удалось запустить, и лайнер благополучно долетел до аэропорта Халим в Джакарте.

Неофициальные праздники - Международный день феи и День разноцветных стекол.

Именины у Ефрема, Варфоломея, Варнавы и Марии.

25 июня

В четверг - Международный день мореплавателя. Он был учрежден в 2010 году резолюцией государств-членов Международной морской организации. День посвящен именно морякам торгового флота, которые, в отличие от военных моряков, своего международного праздника ранее не имели. Международная морская организация (IMO) - это специализированное учреждение ООН, отвечающее за вопросы безопасности судоходства и предотвращения загрязнения морской среды судами. Она была образована 6 марта 1948 года в Женеве. На сегодня в нее входят 173 государства-члена и 3 ассоциированных члена.

25 июня в Украине - День таможенной службы. Именно в этот день в 1991 году Верховной Радой был принят закон о таможенном деле. Соответствующий указ президента о праздничной дате был подписан 22 июня 1992 года. Позднее налоговую и таможню объединили в Государственную фискальную службу. В связи с этим 18 марта отмечали День работников налоговой и таможенной служб. Сейчас инстанции снова разъединили. Теперь День работника таможенной службы ежегодно будут снова отмечать 25 июня согласно указу президента от 2019 года. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 1580 году в этот день была опубликована «Книга согласия», в которой были изложены основы лютеранства.

В 1951 году была показана первая цветная коммерческая телепередача. Компания «CBS» снимала в Нью-Йорке четырехчасовое шоу Артура Годфри, которое передавалось в Балтимор, Филадельфию, Бостон и Вашингтон. Самое интересное, что у телезрителей тогда не было цветных телевизоров, а сама компания владела примерно тремя дюжинами таковых.

В 1957 году была изобретена игрушка «летающая тарелка». Ее придумал американец Уолтер Фредерик Моррисон. Изобретение потом назвали летающим диском «фрисби». Моррисон умер в своем доме в штате Юта в возрасте 90 лет. Впервые свое изобретение он представил публике в 1948 году под названием Whirlo-Way - что-то вроде «путь вращения». Эта штуковина покорила мир.

В 1967 году состоялся первый показ телепередачи в прямом эфире во всемирном масштабе. Программа «Наш мир» передавалась в 24 страны на пяти континентах, 400 миллионов телезрителей наблюдали за выступлением группы «The Beatles», впервые исполнившей песню «All You Need Is Love».

1978 год - этот день считается Днем рождения радужного флага - символа ЛГБТ-движения.

В 2009 году власти КНР обвинили Google в распространении порнографии и закрыли к нему доступ.

Неофициальные праздники - День улыбок незнакомым людям, Глобальный день «Битлз» и Всемирный день витилиго.

Именины у Онуфрия, Петра, Анны, Андрея, Ивана, Степана и Марии.

26 июня

В пятницу - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, или проще - Международный день борьбы с наркотиками. Он был учрежден в 1987 году Генассамблей ООН. Но Организация Объединенных Наций признает, что, несмотря на продолжающуюся активизацию усилий международного сообщества, проблема наркотиков по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения и безопасности, и благополучия людей, особенно молодежи, а также для национальной безопасности и суверенитета государств.

Еще 26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток. Он учрежден ООН в 1997 году. День проводится с целью искоренения пыток и обеспечения эффективного функционирования принятой в 1984 году Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

В 1896 году в этот день в Новом Орлеане открылся первый в мире кинотеатр. Он был рассчитан на 400 мест.

В 1945 году в СССР было учреждено звание генералиссимус. На следующий день первым и единственным обладателем его стал Сталин.

Также в 1945 году на конференции в Сан-Франциско представителями 50 государств был подписан Устав Организации Объединенных Наций.

В 1957 году Совет по медицинским исследованиям Великобритании опубликовал исследования, где приводились доказательства высокой зависимости заболеваний раком легкого от курения.

В 1979 году легендарный Мохаммед Али объявил, что покидает бокс.

В 2003 году Верховный суд США постановил, что запрет гомосексуальных отношений противоречит Конституции страны.

В 2015 году Верховный суд США, ссылаясь на четырнадцатую поправку к Конституции Соединенных Штатов, обязал все 50 штатов выдавать брачные свидетельства всем однополым парам.

Неофициальные праздники - Международный день розового вина, День рождения зубной щетки, День теней на стене и День спиритизма.

Именины у Акулины, Анны, Антонины, Ивана, Саввы, Пелагеи, Андрея, Дмитрия, Алексея и Александра.

27 июня

В субботу - Всемирный день рыболовства. Он учрежден решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства в 1984 году. Рыбалка - одно из самых массовых увлечений человечества. Кто хоть раз побывал на водоеме с удочкой, насладился радостью общения с природой и поймал первую в своей жизни рыбу, тот этого не забудет никогда. Рыбалка настолько увлекательна, что со временем у новичков она нередко перерастает во всепоглощающую страсть.

Начиная с 2017 года, 27 июня по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается День микро-, малых и средних предприятий. Именно они являются основой экономики большинства стран, играют решающую роль в деле борьбы с нищетой и обеспечения развития.

В 1615 году чай впервые привезли в Европу.

В 1964 году в Вашингтоне был открыт памятник Тарасу Шевченко.

В 1967 году в английском Энфилде был установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.

В 2010 году в Исландии вступил в силу закон об однополых браках, и в тот же день впервые в мире в официальный однополый брак вступила глава правительства этой страны, премьер-министр Йоханна Сигурдардоттир.

Неофициальные праздники - День рождения банкомата, День записывания случайных мыслей и Всемирный день смурфиков.

Именины у Александра, Георгия, Елисея, Мефодия, Павла, Мстислава, Николая и Владимира.

28 июня

В Украине - День Конституции. Именно 28 июня 1996 года Верховная Рада приняла Конституцию нашей страны - первую Конституцию независимого украинского государства. Депутаты работали над документом, оставаясь в сессионном зале всю ночь - с 27 на 28 июня. Парламентарии учли замечания президента, а также поддержали все спорные статьи проекта - о государственных символах, государственном языке, праве частной собственности. Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Принятие Конституции было важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета нашей страны на мировой арене. Поздравляем с этим важным для Украины праздником!

Ежегодно в последнее воскресенье июня в Украине отмечается национальный праздник - День молодежи, установленный в 1994 году указом президента по инициативе молодежных объединений и организаций. Традиционно ко Дню молодежи молодых украинцев награждают премией Кабинета министров за особые достижения в развитии страны. Это - молодые ученые и научные работники, производственники, спортсмены, военные и молодежь, проявившая личный героизм и мужество. Но этот день для молодых людей не только повод для праздника, это еще и время задуматься о наилучшей реализации своего потенциала для благополучия самого себя, своей семьи, своей страны.

В 1635 году французы основали в Карибском море колонию Гваделупа.

В 1644 году актер бродячей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер.

В 1904 году произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: норвежское пассажирское судно «Нордж» разбилось на рифах близ острова Роколл. Трагедия унесла жизни 635 человек.

В 1919 году в этот день был подписан Версальский мирный договор, положивший конец Первой мировой войне.

Символично, что в этот же день 1919 года была Образована Лига наций, на смену которой в 1945 году учредили ООН.

В 1997 году за 30 секунд до конца третьего раунда экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, обиженный на защищавшего чемпионский титул Эвандера Холифилда за удар головой в лицо, впился в его ухо и откусил кусочек. Бой был остановлен, но после предупреждения Тайсону рефери Лейн разрешил продолжить соревнование - и новый кусок уха чемпиона оказался в зубах Тайсона. Поединок был прекращен, а Тайсон дисквалифицирован.

Неофициальный праздник - День числа Тау.

Именины у Григория, Кассиана, Модеста, Ефрема, Августина и Лазаря.

