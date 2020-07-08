В МОН объяснили, как восстановить утерянный документ о профессиональном образовании

Дубликат документа заказывается через Единую государственную электронную базу по вопросам образования. Если информации о документе нет в ЕГЭБО, то заведение профобразования может заказать дубликат, используя другие сведения, например, выписку из архива. В противном случае лицу необходимо обратиться в суд.

В Министерстве образования и науки разъяснили, как восстановить утерянный документ о профессиональном образовании.

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Как сообщили в Отделе связей со СМИ МОН, лица, утратившие документ о профессиональном образовании или приложение к нему, могут восстановить документы, обратившись в заведение, которое их выдало, с соответствующим заявлением.

«Если профтех прекратил свою деятельность - заявление нужно адресовать к его правопреемнику. Информацию о правопреемнике профтеха можно узнать в местном управлении образования. Если же правопреемник отсутствует, заявление нужно подать в управление образования Министерства образования и науки АР Крым, Киевскую и Севастопольскую городскую государственную администрацию или в местную облгосадминистрацию. Они должны определить учреждение, которое закажет и выдаст дубликат документа», - пояснили в ведомстве.

В МОН отмечают, что дубликат документа заказывается через Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО). Если информации о документе нет в ЕГЭБО, то заведение профобразования может заказать дубликат, используя другие сведения, например, выписку из архива. В противном случае лицу необходимо обратиться в суд для установления юридического факта получения соответствующего образования.

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