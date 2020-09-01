Однако, по словам президента, школа онлайн не может заменить традиционное обучение.

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности перевода школ на дистанционный формат обучения в случае «большой волны» COVID-19.

Читайте такжеРодители могут самостоятельно выбирать формы обучения для детей - ШмыгальКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время рабочей поездки в Полтавскую область.

По словам Зеленского, сегодня, 1 сентября, он впервые за много лет не провожал ребенка в учебное заведение, и «не было никакой линейки».

«К сожалению, мы должны понимать, что карантин есть карантин, поэтому я всем детям пожелаю только здоровья. Я понимаю, что школа онлайн - это не выход, так как для детей главное - это общение, это диалог и это действительно ощущение свободы. Именно такой свободы и такого общения ты можешь научиться только в школе, и лучше знания воспринимаются, когда ты видишь учителя, когда он к тебе подходит. Действительно, заменить живую школу школой онлайн невозможно, хотя мы готовы к такому формату, если будет большая волна COVID-19», - заявил он.

Как сказал президент, Украина была одной из первых стран в Европе, где в начале эпидемии COVID-19 была введена Всеукраинская школа онлайн.

«Мы показали, что такое школа онлайн, она у нас работает», - подчеркнул он и добавил, что уроки транслировались по телевидению, потому что, к сожалению, в украинских селах нет интернет-покрытия.

Как будут работать школы в условиях карантина:

25 августа на сайте Министерства здравоохранения были обнародованы обновленные противоэпидемические правила для учебных заведений во время пандемии COVID-19.

Для учащихся 1-4 классов вход и перемещение в помещениях учебного заведения разрешается без использования защитной маски или респиратора.

В регионах, в которых установлен оранжевый уровень эпидопасности, педагогам в процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использовать защитные щитки.

Проведение занятий в аудиториях разрешено только для отдельных классов. Заполненность лекционных залов при проведении занятий, предусматривающих объединение нескольких классов, не должна превышать 50% при обеспечении максимальной дистанции между учениками.

В регионах оранжевой зоны наполненность классов не должна превышать 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования. В таких случаях учредитель или руководитель и владелец заведения должны заблаговременно адаптировать график обучения и сформировать группы на период установки соответствующего уровня эпидемической опасности.

В случае подтверждения COVID-19 у одного из учеников или студентов все остальные ученики или студенты соответствующей группы признаются нуждающимися в самоизоляции.

Основным мероприятием гигиены рук в условиях учебного заведения является мытье рук с мылом. Использование антисептиков целесообразно лишь в случае, когда отсутствует доступ к проточной воде с мылом.

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Автор: Константин Гончаров