В Волынской области взяли под стражу 63-летнего мужчину, который неоднократно насиловал свою 13-летнюю падчерицу. В конце концов, девочка родила от него ребенка.
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«Еще в июне 2020 года к Иваничевского отделение полиции поступило сообщение о том, что во время проверки по месту проживания одной из неблагополучных семей в районе выявили беременную 13-летнюю девочку. По указанному факту следователи открыли уголовное производство. Во время досудебного расследования, в частности, после проведения ДНК-экспертизы полицейские установили, что к изнасилованию девочки причастен ее 63-летний отчим», - говорится в сообщении.
В настоящее время суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Подросток родила ребенка и сейчас находится под наблюдением врачей.
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