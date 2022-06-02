Если валютные ограничения не ослабят, нехватка одежды и обуви усилится еще сильнее за пол года.

Из украинских магазинов исчезает брендовая одежда, импорт одежды и обувь во время войны уменьшился почти на 60%.

Об этом пишет Forbes.

Причин несколько – падение спроса и проблемы международных ритейлеров с оплатой заказов. Но это шанс для украинских производителей одежды, у которых также много проблем.

Импорт одежды и обуви во время войны, по оценке консалтинговой компании Pro-Consulting, уменьшился почти на 60%. Международные fashion-бренды – основные игроки украинского ритейла. В 2019-2020 годах, по данным ассоциации "Укрлегпром", они заняли более половины всего рынка, еще более 30% – контрабанда и секонд-хенд, украинские производители получили только 11%.

На украинский рынок до сих пор не вернулись все международные операторы. Например, закрытые магазины Zara, Pull & Bear, Bershka и шведский H&M.

К тому же одежда, например футболки и обувь, не входят в перечень критического импорта, который ввели в начале войны. Из-за этого компании не могут закупать валюту для оплаты одежды или обуви.

В дефиците окажется легкая летняя одежда. Если валютные ограничения не ослабят, нехватка одежды и обуви усилится еще сильнее за пол года, объясняет CEO "Intertop Україна" Сергей Бадритдинов. "Будет дефицит, - говорит он. - Мы производим только 20% одежды и обуви в Украине. Этого недостаточно".

Дефицит импортной одежды – шанс для украинских производителей, чтобы нарастить долю продаж. Украинские бренды могут увеличить спрос на свою продукцию. Украинской одежды достаточно, чтобы заменить импорт.

Ранее сообщалось, что в Украину ввозят на 50% меньше техники, чем до войны. Ретейлеры прогнозируют дефицит недорогой электроники.

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