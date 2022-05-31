Эксперты по стилю рассказали, какие цвета и оттенки в одежде нужно выбирать, чтобы выглядеть этим летом стильно и модно.
Небесно-голубой
Такой нежный и женственный оттенок - один из самых актуальных в этом сезоне. Классический летний сарафан или легкое шифоновое платье такого цвета - отличный вариант для повседнева.
Зеленый ясень
В модной палитре Пантон этот цвет называется "Green Ash".
Свежий ментоловый оттенок бодрит и успокаивает.
Жженый коралл
Эксперты называют этот цвет фаворитом лета 2022. Он подчеркивает фигуру, черты лица, подходит к абсолютно любому цвету кожи, поэтому выигрышно подойдет любой моднице.
Мята
Несмотря на то, что оттенок "Mint" - холодный и свежий, этим летом одежда данного цвета - один из главных трендов.
Напомним, названы модные сарафаны и платья на лето 2022.
Также стилисты советуют модную обувь на лето 2022.