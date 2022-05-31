Стилисты выделили из палитры топ-4 актуальный варианта.

Эксперты по стилю рассказали, какие цвета и оттенки в одежде нужно выбирать, чтобы выглядеть этим летом стильно и модно.

Небесно-голубой

Такой нежный и женственный оттенок - один из самых актуальных в этом сезоне. Классический летний сарафан или легкое шифоновое платье такого цвета - отличный вариант для повседнева.

Зеленый ясень

В модной палитре Пантон этот цвет называется "Green Ash".

Свежий ментоловый оттенок бодрит и успокаивает.

Жженый коралл

Эксперты называют этот цвет фаворитом лета 2022. Он подчеркивает фигуру, черты лица, подходит к абсолютно любому цвету кожи, поэтому выигрышно подойдет любой моднице.

Мята

Несмотря на то, что оттенок "Mint" - холодный и свежий, этим летом одежда данного цвета - один из главных трендов.

Напомним, названы модные сарафаны и платья на лето 2022.

Также стилисты советуют модную обувь на лето 2022.

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