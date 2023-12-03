Военная говорит, что кое-кто будет неприятно удивлен.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк опровергла информацию о своем увольнении с этой должности.

В частности, публикации о том, что она покинула пост руководителя пресс-центра появились сегодня в ряде СМИ, которые ссылались на Фейсбук военной.

"Когда впереди много интересного... а кто-то там ванговал, что Гуменюк ФСЬО... правда в том, что Гуменюк действительно фсьо по силам", - написала она.

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В комментарии УНИАН Гуменюк сказала, что ее высказывания неправильно трактовали.

"Я ничего подобного (об увольнении – УНИАН) не заявляла. Я на месте, работаю...", - подчеркнула она.

Спикер добавила, что люди, которые жаждали ее увольнения, "будут неприятно удивлены".

Кто такая Наталья Гуменюк.

Наталья Гуменюк - украинская военнослужащая, капитан 1 ранга, кавалер ордена княгини Ольги III степени. Много лет служит в Государственной пограничной службе, в частности, возглавляла пресс-службу морской охраны. После начала полномасштабного вторжения РФ возглавила Объединенный координационный пресс-центр сил обороны юга Украины.

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