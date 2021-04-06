Подруга девушек, которые участвовали в скандальной фотосессии в Дубае, заверила, что модели не устраивали никакие оргии и не предоставляли услуги эскорта.
Читайте также"Голые танцы" в Дубае: МИД уточнил количество задержанных за "разврат" украинокОб этом девушка написала в Instagram, пишет 24tv.ua. На данный момент ее аккаунт недоступен.
По словам девушки, участницы фотосессии сами оплатили поездку и прилетели в ОАЭ на выходные исключительно ради съемки.
«Никто не ездит е**ться такими группами, это бред. С ними поехал фотограф и организатор вечеринок», – написала она.
Девушка добавила, что на фото нет «никаких мужиков и оргий». Но при этом она обратила внимание, что есть вопросы, почему ни девушки, ни организатор мероприятия не изучили законы страны, в которую прилетели делать откровенную фотосессию.
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