В МИД сообщали, что после скандальных съемок задержали 12 украинок.

Подруга девушек, которые участвовали в скандальной фотосессии в Дубае, заверила, что модели не устраивали никакие оргии и не предоставляли услуги эскорта.

Читайте также"Голые танцы" в Дубае: МИД уточнил количество задержанных за "разврат" украинокОб этом девушка написала в Instagram, пишет 24tv.ua. На данный момент ее аккаунт недоступен.

По словам девушки, участницы фотосессии сами оплатили поездку и прилетели в ОАЭ на выходные исключительно ради съемки.

«Никто не ездит е**ться такими группами, это бред. С ними поехал фотограф и организатор вечеринок», – написала она.

Девушка добавила, что на фото нет «никаких мужиков и оргий». Но при этом она обратила внимание, что есть вопросы, почему ни девушки, ни организатор мероприятия не изучили законы страны, в которую прилетели делать откровенную фотосессию.

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Автор: Катерина Шварц