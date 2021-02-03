По словам Олега Самчука, три года назад, когда он только возглавил предприятие, ситуация была критической.

Народные депутаты Украины готовы обращаться в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы с целью не дать довести до банкротства ПАО «Черкассыоблэнерго». Об этом шла речь в ходе пресс-конференции, которая состоялась 1 февраля этого года в главном офисе компании. В ней приняли участие депутаты Верховной Рады и областного совета.

Председатель правления «Черкассыоблэнерго» Олег Самчук видит залог развития предприятия в прекращении процесса его банкротства в связи со стартом приватизации, урегулировании долгов ЧаО «Азот» и погашения за их счет задолженности перед ГП «Энергорынок» и госбюджетом.

29 января этого года ПАО «Черкассыоблэнерго» подало в Хозяйственный суд Черкасской области ходатайство о прекращении и процедуры банкротства на основании включения предприятия в список объектов малой приватизации, в 2021 г утвержденного приказом Фонда госимущества Украины №5 от 6.01.2021. Как следует из ходатайства, в соответствии со ст.ст. . 42, 231 Хозяйственного процессуального кодекса Украины и ст. 90 Кодекс Украины по вопросам банкротства, процедура банкротства предприятия в таком случае должна быть прекращена.

По словам Олега Самчука, три года назад, когда он только возглавил предприятие, ситуация была критической: «персонал находился в забастовке, зарплаты людям не выплачивались месяцами, накапливались долги. До этого компанию вели начиная с 2004-го года, а в 2015-2017-м годах региону и вовсе угрожал энергетический коллапс. За это время ему удалось кардинально изменить ситуацию. Долг предприятия перед ГП «Энергорынок» уменьшился с 920 млн грн. до 613 млн грн., в два раза сократился долг перед госбюджетом, полностью была погашена задолженность по заработной плате в размере 120 млн грн. Сегодня люди имеют полный соцпакет, а зарплату не только выплачивают вовремя, а в последнее время увеличили вдвое. Кроме того, во время пандемии не уволен ни один сотрудник, достигнута полная оплата текущих налоговых обязательств, осуществляются капитальные ремонты электросетей, а вместо привычных со времен предыдущего руководства убытков по результатам 2019 года достигнута устойчивая прибыльная деятельность - чистая прибыль составила 10 млн грн».

Вместе с тем, отмена мировых соглашений по поэтапному погашению долга ЧАО «Азот», инициированное «Энергорынком» и Фондом госимущества Украины, привела к тому, что погашение долга перед государством было приостановлено.

«Прекращение процесса банкротства в связи с началом приватизации «Черкассыоблэнерго» с одновременным урегулирования дебиторской задолженности ЧАО «АЗОТ» (возникло в 2014-2016 гг.) даст возможность гасить и долг перед ГП «Энергорынок», - заявил Олег Самчук . - Сегодня есть предварительная договоренность с "Азотом" о ежемесячном графике погашения в 14 млн грн. в мес., с 2023 года - 20 млн грн. в мес . Эти средства будут направлены на погашение долга перед генерацией в лице "Энергорынка", в т. ч. перед государственной генерацией. Плюс мы сможем увеличить погашение налоговых долгов (на сегодня погашаем по 1,8 млн грн . в мес.).

Вместе с тем председатель правления «Черкассыоблэнерго» выразил обеспокоенность по поводу реализации стратегии развития предприятия.

"Казалось бы, наша кропотливая ежедневная работа по выводу предприятия из полосы убытков, погашению долгов и достижению стабильной прибыльной деятельности должна только радовать государственного собственника, а именно - Фонд госимущества. Но вместо этого мы наблюдаем очень странную для нас позицию Фонда, который фактически способствует возвращению на «Черкассыоблэнерго» предыдущего руководства, развалившего компанию, руководства в лице Светланы Кузьминской и установление ею контроля над предприятием», - рассказал присутствующим на пресс-конференции народным депутатам Украины Олег Самчук .

По его словам, в настоящее время ФГИУ осуществляет попытки созыва внеочередного собрания акционеров с единственным вопросом повестки дня - заменой председателя правления, что позволит назначить «врио» председателя правления ПАО «Черкассыоблэнерго», а это в свою очередь , поможет Светлане Кузьминской, несмотря на уголовные производства в отношении нее, по решению суда вновь вернуть должность руководителя СОЭ.

«Такие действия ФГИУ свидетельствуют о его содействии реализации планов рейдеров, - считает Олег Самчук , - Более того, Фонд госимущества приложил усилия к отмене мировых соглашений с ЧАО «Азот», согласно которым наша компания получала финансовые ресурсы для погашения долга перед ГП «Энергорынок». В результате ГП «Энергорынок» уже мог бы получить более 120 млн грн».

«Только под нашим давлением и после обращений народных депутатов 6 января этого года «Черкассыоблэнерго» Приказом ФГИУ было включено в перечень приватизации, что позволит прекратить процедуру банкротства с долгами, сделанными в прошлые «руководителями», - заявил председатель правления. - При этом снова Фонд не делает ничего для прекращения процедуры банкротства. На сегодняшний день наша команда инициировала эту процедуру в суде».

"Сегодня в отношении ПАО «Черкассыоблэнерго», большая часть которого находится в госсобственности, существует заказ, чтобы благодаря действиям ФГИУ, по дешевке приобрести предприятие. Мне не известен заказчик, но именно этим объясняются действия фонда в отношении руководителя Олега Самчука, команда которого продемонстрировала эффективную работу. Действия ФГИУ де-факто направлены на реализацию хорошо апробированных в Украине схем, когда вполне успешное предприятие доводится «до ручки», а потом осуществляется его приватизация, а на деле - продажа коррупционным дельцам за долги. В этой ситуации мы не собираемся стоять в стороне и будем обращаться в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы и не дадим обанкротить предприятие, продать его по дешевке Также рассматриваем вариант, при котором в ответ на обращение Черкасского областного совета ЧОЕ может быть передано в коммунальную собственность. В этом случае предприятие также будет работать эффективно и приносить ресурсы для развития региона», - так прокомментировал заявления Олега Самчука присутствующий на пресс-конференции Сергей Нагорняк , народный депутат Украины (фракция« Слуга народа »), член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно - коммунальных услуг.

«Мы готовы и к приватизации, и к передаче принадлежащих государству пакетов акций в управление более эффективному, чем ФГИ, владельцу - например Черкасской областной раде, которая уже инициирует эту идею. Главное - сохранить предприятие, трудовой коллектив, продолжить прибыльную работу облэнерго и обеспечить энергетическую безопасность региона, - резюмировал Олег Самчук .

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Автор: УНИАН