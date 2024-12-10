Почти одинаковый показатель по разработке украинского ядерного оружия и членства в НАТО может демонстрировать борьбу двух главных подходов - между суверенизированным подходом по усилению безопасности и верой в коллективную оборону.

Лучшими гарантиями безопасности Украины опрошенные украинцы считают разработку государством ядерного оружия и постепенное вступление в НАТО.

Об этом говорится в результатах общенационального опроса по заказу Центра "Новая Европа". "Опрошенные украинцы примерно в равной степени считают лучшими гарантиями безопасности Украины - разработку государством ядерного оружия (31,3%) и постепенное вступление в НАТО (29,3%). Другие варианты обеспечения безопасности менее популярны", - говорится в результатах опроса.

Так, в эффективность оборонного союза с США верит 11,2%, полагаться на миротворцев ООН готовы 8,9% украинцев, а в эффективность войск европейских стран на территории Украины верит еще меньше респондентов - всего 6,4%.

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"Нельзя исключать, что на ответы влияло также мнение, насколько та или иная опция вообще реалистична. В любом случае заметно сохранение, так сказать, тенденции на достижение самодостаточности - украинцы на протяжении последних лет главные надежды на безопасность связывали прежде всего с ВСУ, а потом уже с партнерскими возможностями", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что почти одинаковый показатель по разработке украинского ядерного оружия и членства в НАТО может демонстрировать борьбу двух главных подходов - между суверенизированным подходом по усилению безопасности и верой в коллективную оборону.

*** Исследование было проведено ООО "ИНФО САПИЕНС" по заказу Центра "Новая Европа" с 15 по 27 ноября. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка исследования - 1 тыс. респондентов. Выборка репрезентативна населению Украины в возрасте 16+ по полу, возрасту, региону, размеру населенного пункта проживания до полномасштабного вторжения в соответствии с последними имеющимися данными Государственной службы статистики Украины на 1 января 2022 года. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0.95%.

Опрос не проводился на временно оккупированных территориях Крыма, г. Севастополя, Донецкой и Луганской областей и других, находящихся под оккупацией, а также территориях, где отсутствует украинская мобильная связь.

Гарантии безопасности для Украины

В октябре на полях заседания Евромовета президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Будапештский меморандум 1994 года с участием России, США и Великобритании обещал Украине защиту территориальной целостности и суверенитета в обмен на отказ от ядерного оружия. Но сейчас этот документ не работает, поэтому безопасность страны может обеспечить или членство в НАТО, или ядерное оружие, сказал он.

Впоследствии Зеленский заверил, что Украина никогда не говорила, что хочет создать ядерное оружие. Президент пояснил, что говорил о Будапештском меморандуме, когда Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила взамен обещанных гарантий безопасности.

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