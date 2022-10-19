К нему периодически наведываются наши военные и откручивают какую-то деталь.

Российский танк помогает украинской армии. Все помнят фото подбитого российского танка на огороде, обсаженного картошкой и свеклой.

Как говорится в сюжете ТСН, украинские хозяева не дали забрать вражескую технику, потому что уже засадили огород, а по копаному нельзя. Картошку уже выкопали, но танк до сих пор на огороде. Правда, не весь.

Сейчас российский танк по частицам помогает украинским военным. Весной эту технику хозяева огорода просили забрать, но за ним никак не шли, а земля сохла. Поэтому семья подбирала обгоревшие обломки, немного развернула дуло, потому что мешало пахать, и засадила огород. По покопаному ехать, чтобы забрать танк, уже никто не решился.

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Летом фото танка между капустой и свеклой попало в сеть и стало вирусным. С тех пор он заметно поржавел и заметно уменьшился. А стал меньше потому, что помогает ВСУ. К нему периодически наведываются наши военные и откручивают какую-то деталь.

Кроме того, куски этого российского танка, раскрашенные в цвета украинского флага, продают на аукционе, так уже выручили на нужды ВСУ около 6 тысяч долларов. На эти деньги уже приобрели приборы ночного видения для военных.

Танк на огороде: история вирусного фото

В большой Дымерке Киевской области местная жительница высадила овощи вокруг сожженного на огороде российского танка.

Корпус уничтоженной техники РФ женщина обсадила капустой, а на его башню она выбрасывает сорняки и засохшие растения.

"В Великой Дымерке в Киевской области хозяйка высадила капусту прямо в засыпан землей корпус сожженного русского танка", - говорилось в сообщении Luydmila Nishenko в Facebook.

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