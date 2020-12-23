Протестующие получили информацию о возможном внеочередном заседании Рады по локдауну.

Предприниматели готовы стоять до Нового года, но при необходимости – даже дольше.

Об этом в комментарии сайту Страна рассказал лидер движения SaveФОП Сергей Доротич.

Читайте такжеСМИ опубликовали фото могилы и креста Кернеса

Он утверждает, что получил информацию о возможном внеочередном заседании Рады по локдауну, поскольку на Банковой приказали депутатам пока не разъезжаться.

"У нас нет варианта. Нам придется стоять. Или устраивать революцию, или стоять. Мы решили мирно стоять. Будем мокнуть, болеть", – ответил он.

Протесты ФОПов: что известно

22 декабря днем активисты #saveФОП устроили очередную акцию протеста. Вечером они пришли ко Дворцу "Украина", в котором проходил концерт "Вечернего квартала". Активисты хотели пообщаться с актерами и попросить их "пристыдить" президента. На месте было замечено значительное сосредоточение правоохранителей.

Предприниматели не удовлетворены введением локдауна с 8 по 24 января. Кроме того, они выступают против намерения ужесточить налоговую политику и ввести кассовые аппараты для большинства категорий ФОПов.

Верховная Рада 1 декабря после многочисленных акций уже одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение кассовых аппаратов на год. Но, по мнению протестующих, этого недостаточно.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН