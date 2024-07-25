Фокстрот и бренд Haier обустроили техникой первый в Украине 3D дом

Дом возвели силами более 100 компаний в рамках благотворительного проекта "Объединенные ради помощи" для семьи погибшего защитника Ярослава Березова.

18 июля в Ирпене состоялось официальное завершение строительства первого в Украине 3D-дома. Это уникальная инициатива, объединившая более ста украинских бизнесов, чтобы с помощью современных технологий отстроить жилье семье погибшего воина.

Начало полномасштабной войны семья Березовых встретила в доме, собственноручно построенном главой семьи три года назад. Но с обострением ситуации в окрестностях Ирпеня, Бучи и Гостомеля в начале марта вынуждена была оттуда уехать. И не зря: уже через 3 дня многократные вражеские удары уничтожили дом полностью. После освобождения Ирпеня глава семьи Ярослав уехал на восток, где погиб, защищая Украину.

Благотворители не могли пройти мимо этой трагической истории и предложили быстрое инновационное решение – напечатать дом на 3D-принтере. Реализовать это удалось всего за 58 моточасов, а полностью завершить дом, провести внутренние работы и благоустройство – менее чем через год, привлекая к участию десятки компаний.

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"Новый дом семьи Березовых построен на месте разрушенного врагом. Это – не просто здание. Это символ надежды на новую жизнь, которую так заслуживает эта семья. И очень символично, что накануне сдачи дома две недели назад в их семье произошло счастливое событие – родился новый маленький украинец! – рассказала глава Благотворительного Фонда "Объятия нации" и CEO компании 3D UTU Инна Фурман. – Благодаря использованию строительных 3D-принтеров и технологий, уже сейчас мы имеем возможность отстраивать жилые дома, учитывающие требования времени к безопасности. И делать это быстрее и надежнее, чем когда-либо раньше. Пока россия продолжает свои попытки уничтожить все в Украине, мы ее восстанавливаем".

Техноритейлер Фокстрот и бренд Haier взяли на себя обустройство нового дома бытовой техникой, в совокупности предоставив 15 приборов: комплект встроенной и другой необходимой техники для кухни, стиральную и сушильную машины, телевизор, мелкие бытовые приборы и т.д..

"Мечты, разрушенные войной, возрождаются благодаря силе единства и инновациям. Этот уникальный 3D-печатный дом – не просто стены, это воплощение мечты, которая снова стала реальностью. История о том, как общими усилиями можно возродить надежду и подарить семье новое будущее. Верим, что техника Haier наполнит его теплом и комфортом, создавая оазис уюта для семьи, которая пережила потерю", – отметила Виталия Гончарова, директор Haier Украина.

Компании-партнеры убеждены, что за 3D технологией великое будущее, и происходит оно уже сегодня. А в послевоенное время, благодаря скорости и высокому качеству, это будет один из приоритетных инструментов восстановления жилищной и социальной инфраструктуры.

"Любая инновация интересна техноритейлеру Фокстроту, потому что открывает новые возможности отвечать на ожидания людей, служить семье погибшего защитника Украины, – добавил Алексей Зозуля, СЕО Фокстрот. – Мы с партнерами обустроили инновационный дом изнутри, чтобы его жители почувствовали нашу заботу и максимальный комфорт в новом доме. Для нас большая честь быть частью этого невероятного проекта".

Напомним, строительство первого в Киевской области жилого дома по 3D-технологии началось в августе 2023 года. Строительство 3D дома для семьи взял на себя украинский Благотворительный проект "Объединенные ради помощи", инициированный благотворительным фондом "Объятия Нации", компанией 3D UTU и Ирпенским городским советом.