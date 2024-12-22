Одиноким пенсионерам ежемесячно будут доплачивать почти 1000 грн: как оформить помощь

Государство обеспечивает регулярную финансовую поддержку для пенсионеров.

В Украине предусмотрены различные выплаты и льготы для пенсионеров, особенно если эти люди не имеют никакой финансовой поддержки со стороны родственников. Узнайте, какая помощь пенсионерам положена, когда они признаны одинокими.

Добавка к пенсии одиноким пенсионерам - кто может оформить

В соответствии со статьями 4 и 7 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" КМУ внесли постановление, на основании которого стали возможны новые выплаты пенсионерам.

Дополнительная выплата к пенсии происходит на регулярной основе - каждый месяц - и зависит от прожиточного минимума. По состоянию на конец 2024 года доплата пенсионерам после 65 лет равна 40% от 2361 грн, то есть 944 грн.

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Финансовая помощь оформляется только для украинцев, соответствующих следующим требованиям:

по возрасту - 80 лет или старше;

по сожительству - одинокие;

по наличию пенсии - только по старости;

по состоянию здоровья - нужда в регулярном уходе.

Доплата одиноким пенсионерам старше 80 лет невозможна при наличии пенсии по инвалидности - гражданин Украины не должен получать никаких других выплат, кроме пенсии по старости. Кроме того, необходимость ухода нужно подтверждать документально с помощью врачебных заключений.

Как оформить ежемесячные выплаты пенсионерам

Каждому пенсионеру, который хочет получить такую добавку к пенсии, нужно обратиться в ПФУ с пакетом документов, в котором будут:

заключения врачей о состоянии здоровья и необходимости ухода;

паспорт и ИНН;

выписка о том, что никаких других выплат, кроме пенсии, пожилой украинец не получает.

Важно понимать, что это не одноразовая помощь пенсионерам - если решение ПФУ будет положительным, каждый месяц украинец пенсионного возраста будет получать на 944 грн больше, чем обычно.

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