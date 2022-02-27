"Оператор ГТС Украины" не подтвердил факт аварии на магистральном газопроводе в Харькове.
Об этом пресс-служба оператора сообщает в Facebook.
Отмечается, что система не фиксирует снижение давления, транспортировка газа происходит в штатном режиме.
Несмотря на сложнейшую ситуацию из-за боевых действий, сотрудники компании на местах выполняют свои функции и обеспечивают транспортировку газа, заверили в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.
Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.
В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.
До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.
Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.