Еврокомиссия может рассмотреть вопрос о направлении средств на военные нужды для Украины, которые были получены от замороженных активов РФ.

На этой неделе исполнительная власть Евросоюза может предложить направить на военные нужды Украины деньги, которые были получены от налога на прибыль от замороженных активов центрального банка РФ. Такой вопрос вынесут на обсуждение министры финансов ЕС уже сегодня, 12 марта, пишет Bloomberg.

Также Европейская комиссия сегодня предложит переговорные рамки для продвижения процесса вступления Украины в ЕС. Кроме того, в ближайшее время в комиссии направят платеж размером 4,5 миллиарда евро для поддержки украинского бюджета.

В Bloomberg отметили, что Европейский Союз "движется вперед на разных фронтах", чтобы в дальнейшем поддерживать Украину, но попытки блока оказались безрезультатными из-за сложной ситуации на фронте, ведь количество снарядов для Украины "опасно уменьшается".

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Помощь от ЕС: последние новости

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что первую помощь по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро Украина получит в марте, а второй транш размером 1,5 млрд евро поступит в апреле.

"Эта поддержка будет расти и продолжает расти день ото дня", - заверил он.

Также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев заявила, что Украина получит обещанный миллион снарядов от ЕС до конца текущего года.

"Поскольку Россия усиливает ее зловещие атаки на вашу страну, мы также удваиваем нашу военную поддержку", - отметила она.

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