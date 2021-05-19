Исполнительный директор EPAM Ukraine Юрий Антонюк рассказал об актуальном положении ИТ-отрасли и потенциальных преимуществах от внедрения Дії City на Всеукраинском форуме «Украина 30».

По его словам, в Украине есть разные подходы и мнения относительно достижения лучших результатов в ИТ-индустрии, но Дія City с предлагаемыми гиг-контрактами и новой концепцией налоговой нагрузки создает самые выгодные условия.

"Я вижу возможность уже сейчас получить до 100 тысяч вакансий в год» - заявил он, подчеркнув, что ИТ-сфера очень многогранна и нужно развивать все направления ИТ - сервисный, продуктовый и стартапы. Он подчеркнул, что недопустимо оставаться в той же парадигме, что и последние 20 лет, и именно Дія City может стать новым шагом.

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«Украина уже давно не ресурсный хаб, мы делаем технологические решения, используемые во всем мире», - рассказал Антонюк. Также, по его мнению, в Украине очень много людей, которые готовы переквалифицироваться в ИТ-отрасль и для этого не нужно ждать 5-6 лет, поскольку такое образование не ограничивается университетом, есть много разных программ.

"Мы имеем более 1 миллиона студентов – это огромное количество талантов, которые нужно приглашать в ИТ-отрасль", - резюмировал он, отметив, что Украина имеет огромный потенциал для развития индустрии.

Напомним, что Дія City – это специальный правовой режим для ИТ-индустрии в Украине, что должно поспособствовать развитию цифровой экономики, созданию отечественных инновационных продуктов и развития ИТ-образования в Украине.

15 апреля 2021 года законопроект №4303 о Дія был поддержан 227 депутатами в первом чтении. Законопроект №5376 о налоговой системе был зарегистрирован в парламенте 14 апреля 2021 года.

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Автор: Григорий Бондарь