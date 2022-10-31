На Львовщине экснардеп от Партии регионов Владимир Мисик строит хлебопекарный комплекс "Кулиничи" без разрешения на выполнение строительных работ. Об этом сообщает нардеп Михаил Бондарь на своей странице в Facebook.

"Во Львовской области хлебопекарный комплекс "Кулиничи" Владимира Мисика - эксрегионала, который голосовал за диктаторские законы и финансировал храмы УПЦ МП, строится без разрешения! В ГИАГ (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства) даже не поступало заявления о выдаче разрешения на выполнение строительных работ, нет его и в реестре строительной деятельности", - пишет Михаил Бондарь.

Нардеп приводит ответ ГИАГ на свое обращение по поводу законности строительства. Также, нардеп говорит, что на свое обращение по этому вопросу во Львовский ОВА он получил отписку - письмо было перенаправлено в Оброшинский сельсовет на территории которого строится хлебзавод Мисика.

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"Получается, что бизнес, принадлежащий бывшему регионалу-кнопкодаву, продолжает действовать по тому же "беспределу" как и во времена Януковича. И похоже, как и во времена Януковича у этого бизнеса есть солидный покровитель, который позволяет не учитывать никакие законы и правила", - отмечает Михаил Бондарь.

Нардеп также обратился к главе Львовской ОВА Козицкому с вопросом относительно того, знал ли тот об отсутствии документов на строительство, когда вместе с Мисиком участвовал в торжествах по его открытию.

"Что ж, будем разбираться и напоминать всем частям этой коррупционной цепи, что времена изменились. Плевать в лицо Украине и украинцам больше не получится и "золотой батон" здесь не поможет. Вопрос только к главе ОВА Козицкому: а было ли известно об отсутствии разрешения на строительство во время всех торжественных мероприятий по началу этого строительства с участием главы области?", - пишет Бондарь.

Как сообщалось ранее, бывший нардеп Александр Черненко заявил, что россияне планируют удары по продовольственной безопасности Украины с помощью своего бизнеса на ее территории. В частности, во Львовской области для этого может быть использован монополист хлебопекарной отрасли - группа компаний "Кулиничи", эксрегионала Владимира Мисика.