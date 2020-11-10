Подозреваемый 4 года учился на авиационного инженера и за это время успел 26 раз нарушить правила дорожного движения.

22-летний гражданин Египта, который в Харькове сбил пешеходов на островке безопасности, находился в Украине незаконно. Cоответствующий факт выяснился в суде, где ему избирали меру пресечения.

Читайте такжеСмертельная авария на Херсонщине: водителю автобуса сообщили о подозренииОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что он 4 года учился в Харькове на авиационного инженера и за это время успел 26 раз нарушить правила дорожного движения.

«Его вид на жительство истек еще летом. В суде он признал вину в ДТП, и убеждал, что его якобы подрезало другое авто. Суд арестовал мужчину на 2 месяца. Впрочем, он может выйти под залог в 10 миллионов гривень», – говорится в сюжете.

Ужасная авария в Харькове: детали

7 ноября на перекрестке проспекта Науки и ул. Космической в Харькове произошло ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и сбил пешеходов, которые стояли на островке безопасности.

Трое пострадавших – 48-летний мужчина, 10-летний мальчик и женщина в возрасте около 50 лет – доставлены в больницу.

22-летнего водителя иномарки задержали, ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

9 ноября суд избрал подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

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Автор: УНИАН