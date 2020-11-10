22-летний гражданин Египта, который в Харькове сбил пешеходов на островке безопасности, находился в Украине незаконно. Cоответствующий факт выяснился в суде, где ему избирали меру пресечения.

Читайте такжеСмертельная авария на Херсонщине: водителю автобуса сообщили о подозренииОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что он 4 года учился в Харькове на авиационного инженера и за это время успел 26 раз нарушить правила дорожного движения.

«Его вид на жительство истек еще летом. В суде он признал вину в ДТП, и убеждал, что его якобы подрезало другое авто. Суд арестовал мужчину на 2 месяца. Впрочем, он может выйти под залог в 10 миллионов гривень», – говорится в сюжете.

Ужасная авария в Харькове: детали

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Автор: УНИАН