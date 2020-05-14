День вышиванки 2020 - когда отмечают и как празднуют в Украине

День вышиванки в Украине отмечается в третий четверг мая.

В культуре практически любого народа есть вещи, которые ярко отражают его особую национальную традицию. В Украине таким символом является вышиванка - своеобразный уникальный код украинского этноса с зашифрованными оберегами, символами и знаками.

День вышиванки - пока еще не официальный и относительно новый народный праздник, призванный содействию единства и культурного возрождения всего многонационального украинского народа. Он отмечается в третий четверг мая. В 2020 году День вышиванки приходится на 21 мая.

История Дня вышиванки

Праздник был учрежден в Черновцах в 2006 году. Студенты Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича предложили идею акции “Всемирный день вышиванки” и пришли однажды в украинской традиционной одежде.

Сначала акцию поддержали несколько десятков студентов и преподавателей университета, но в последующие годы праздник вышел на всеукраинский уровень, к нему присоединилась украинская диаспора по всему миру, а также все желающие поддержать Украину.

Когда празднуют День вышиванки

Для Дня вышиванки в Украине нет фиксированной даты. Каждый год празднование приходится на третий четверг мая. Коллективы, семьи соревнуются за звание лучших в своих вышиванках. Это патриотическое соревнование началось в 2014 году, когда впервые провели всеукраинский фотоконкурс «Моя семья в вышиванке». К организаторам праздника присылали фотографии не только из городов и сел Украины, но и из 8 стран мира: Канады, США, Италии, Германии, Франции, России, Румынии, Португалии.

В этот день в Украине в вышиванки наряжают даже памятники. Так, в 2016 году вышитые рубашки примеряли на себя скульптура Лыбеди и основатели Киева на Майдане Незалежности. Тематическим декором в виде лент с красно-черными узорами, гуцульскими мотивами украшают машины, дома, домашних любимцев, чемоданы и сумки.

Как отметить День вышиванки

Сделать семейную фотосессию. Для этого заранее закажите вышиванки для семьи на сайте и подберите локацию. Это может быть сад на даче, музей под открытым небом или просто прогулка по городу.

Провести флешмоб. Например, снять короткое видео, в традиционном наряде и выложить в соцсети.

Встретить праздник с родственниками. Пара или семья с детками в одном семейном образе вызовет фурор среди знакомых, а ваши снимки точно украсят полосы местных газет.