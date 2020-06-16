За домашним арестом Стерненко в Киеве будет следить одесская полиция

В сегодняшнем решении Шевченковского райсуда Киева судья "забыла" изменить одесскую полицию на киевскую для контроля выполнения Стерненко условий домашнего ареста, который он будет отбывать в столице.

Одесская полиция должна будет приезжать в Киев, чтобы контролировать выполнение Стерненко условий домашнего ареста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева об изменении места домашнего ареста общественному активисту Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве и ношении холодного оружия.

Согласно судебному решению, контроль за соблюдением Стерненко условий домашнего ареста возложен на органы полиции по месту его регистрации, то есть на одесскую полицию, в то время как место пребывания на домашнем аресте изменено с Одессы на Киев.

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«Вчерашним постановлением судья Бугиль вынес решение, что проверять, соблюдаю ли я условия домашнего ареста, должны подразделения Нацполиции по месту моей регистрации, то есть полиция Одессы. Сегодня изменили адрес отбывания домашнего ареста, но не изменили орган, который должен проверять. Соответственно, чтобы проверить, буду ли я дома, одесская полиция должна ехать в Киев, а затем возвращаться назад», - сказал Стерненко.

По его словам, он не собирается подавать ходатайство об изменении одесской полиции на киевскую, поскольку это проблема полиции и стороны обвинения.

Также Стерненко добавил, что завтра в 13:30 в Шевченковском суде будет зачитан полный текст постановления судьи Владимира Бугеля об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из нападавших - Ивана Кузнецова.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненком напавшего на него Кузнецова.

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15 июня Шевченковский райсуд применил к Стерненко круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Местом домашнего ареста судья назвал: Одесса, ул. Приморская, 37, где зарегистрирован Стерненко.

После объявления решения активист заявил, что не сможет там находиться, поскольку это воинская часть, и его туда не пустят. Стерненко заметил, что когда-то там был зарегистрирован его отец и он сам, но уже давно никакого отношения к этому адресу он не имеет.

Сегодня, 16 июня, Стерненко сообщил, что прокурор подал ходатайство об изменении места отбывания домашнего ареста с адреса регистрации на адрес фактического проживания.

Рассмотрев это ходатайство судья Елена Мелешак приняла решение, что Стерненко будет отбывать домашний арест в Киеве.

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