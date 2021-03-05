Судьи обратились в Высший совет правосудия, генпрокурору и президенту Украины.

Приморский районный суд Одессы заявил о давлении на него со стороны представителей общественности и народных депутатов из-за приговора, вынесенного активисту Сергею Стерненко по делу о разбойном нападении.

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе суда, в конце февраля состоялось собрание судей указанного райсуда.

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На нем было принято решение обратиться с сообщением о вмешательстве в работу судебного органа в Высший совет правосудия.

В соответствии с требованиями законодательства, сообщение направлено также генеральному прокурору.

"За решение о направлении сообщения проголосовали 24 судьи из 25 присутствующих на собрании, один человек воздержался. Сообщение подписано председателем суда", - заявили в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в суде, в связи с громкими заявлениями отдельных депутатов Верховной Рады, копия данного обращения направлена президенту Украины Владимиру Зеленскому и в Совет судей Украины.

Дело Стерненко: справка УНИАН

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича. Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

Из-за приговора Стерненко в Украине проходят массовые акции протеста, в том числе в Одессе – возле здания Приморского суда.

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Автор: Лариса Козовая