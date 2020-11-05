Накануне Маркив вернулся в Киев после нескольких лет незаконного заключения.

Пересмотр дела нацгвардейца Виталия Маркива кассационным судом в Италии, скорее всего, не изменит решение Апелляционного суда.

Такое мнение высказал адвокат и правозащитник Евгений Огарков в эфире "Громадського радио".

Он пояснил, что система судопроизводства в Италии очень схожа с украинской - так называемая трехзвенная. Она включает суд первой инстанции, принимающий решение, потом его может рассмотреть в апелляционном порядке Апелляционный суд, решение которого вступает в законную силу сразу после провозглашения. Также существует возможность кассационного обжалования.

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"В кассации действительно может быть рассмотрено решение в отношении Виталия Маркива, но специфика в том, что кассационный суд пересматривает дело исключительно в контексте процессуального права. То есть, никаких новых доказательств и оценок, которые были исследованы судами апелляционной инстанции кассация уже предоставить не сможет. Я, как практикующий адвокат, могу сказать, что пересмотр в кассационном порядке, маловероятно, что изменит вердикт Апелляционного суда. Апелляция приняла новые доказательства и рассмотрела решение суда первой инстанции с соблюдением всех процессуальных требований", - пояснил эксперт.

Дело Маркива: что известно

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и русского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском. 12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения. 20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19. В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива. 24 октября на предыдущем заседании защита Маркива предоставила апелляционному суду неопровержимые доказательства его невиновности. С ноября Апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива. Через день Маркив прибыл в Украину.

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Автор: Юрий Годован