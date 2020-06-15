Дело Гандзюк: адвокат потерпевших заявила, что подозреваемый Мангер второй раз скрылся в больнице

Следователям не удалось осуществить привод Мангера в Печерский райсуд Киева для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения по ходатайству прокурора.

Подозреваемый по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер второй раз скрылся в больнице.

Об этом сообщила адвокат потерпевших по делу Евгения Закревская.

Она напомнила, что в пятницу, 12 июня, Мангер не явился на заседание Печерского районного суда Киева для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения по ходатайству прокурора.

Как сказала Закревская, его адвокаты предоставили справку, что он не может приехать, потому что якобы его дочери должны делать операцию. Однако по ходатайству прокурора суд решил применить привод Мангера на 9.30 15 июня, поскольку, по мнению суда, адвокаты Мангера не предоставили надлежащих доказательств, что он не может прибыть на судебное заседание.

В воскресенье, 14 июня, в Херсон прибыл следователь, чтобы выполнить решение суда о приводе, но выяснилось, что уже сам Мангер находится в больнице.

В тот же день вечером, сообщила Закревская, в Херсонскую областную больницу прибыли представители следствия и независимый медицинский эксперт, который должен оценить состояние здоровья Мангера. Однако адвокаты Мангера предоставили справку, что он находится в реанимации и нетранспортабелен. При этом ни следователя, ни эксперта в больницу не пустили, подчеркнула адвокат.

Сегодня утром на заседании суда, на которое Мангер не пришел, прокурор обратился с ходатайством о разрешении на задержание Мангера с целью привода его в суд.

При этом, отметила Закревская, на судебное заседание не пустили адвоката потерпевшей стороны Ольгу Веретельник по указанию одного из адвокатов Мангера Александра Шадрина. При этом судья также заявила, что в присутствии адвоката нет необходимости.

В судебном заседании объявлен перерыв в связи с тем, что следователи должны обосновать необходимость принудительного привода Мангера в суд.

Также Закревская напомнила, что год назад Мангер уже скрывался от суда в той же Херсонской областной больнице.

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Как сообщал УНИАН, общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

20 января 2020 года Павловского задержали в Херсоне по подозрению в другом деле по факту создания преступной организации, 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под стражу.

Также в январе в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева постановил арестовать Левина.

25 марта Шевченковский райсуд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

Однако 27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, приведших к ее смерти.

Это заявление вызвало возмущение у пострадавших, их защитника Закревской и общественности. Они убеждены, что доказательства против Мангера не собраны, и дело развалится в суде.

Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

12 июня Печерский районный суд Киева постановил применить привод Мангера для избрания ему меры пресечения.

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