Исполнительный комитет городского совета Мариуполя, центры поддержки "ЯМариуполь", медицинские хабы, объекты социального жилья, оздоровительно-реабилитационные центры, онлайн-образование и другие инициативы работают в обычном режиме. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, комментируя указ президента о создании Мариупольской городской военной администрации.

Он сообщил, что получил десятки обращений от мариупольцев после публикации президентского указа о создании военных администраций в Донецкой области. "Какими бы ни были дальнейшие решения, мы сделаем все возможное, чтобы сохранить текущие инициативы и программы поддержки переселенцев и военных", - говорится в заявлении.

Городской голова сообщил, что сейчас действуют 38 центров поддержки мариупольцев "ЯМариуполь" в 21 городе Украины - это самая большая экосистема поддержки оккупированных общин в изгнании. Центры помогают 65 тысячам семей.

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В местном бюджете аккумулировано более 5,5 млрд грн на строительство и реновацию социального жилья для 13 тысяч мариупольцев. В частности, для защитников Мариуполя, ветеранов и освобожденных из российского плена. Сейчас 284 семьи получили социальное жилье в Днепре и Киеве. До конца 2025 года планируется провести реновацию еще 9 объектов для 500 мариупольских семей и запустить строительство новых домов.

"Мы настаиваем, чтобы независимо от управленческих решений, деньги общины направили исключительно на решение актуальной проблемы - обеспечение всех этих людей доступным и комфортным жильем", - заверил мэр Мариуполя.

Городская власть привлекла гуманитарную помощь в эквиваленте 1,7 миллиарда гривень. Возобновлена работа 6 школ в онлайн и одну в офлайн формате для почти 5 тысяч мариупольских детей, которые находятся на ВОТ или за рубежом.

На поддержку защитников из местного бюджета направлено 77 млн грн. Кроме того, совместно с партнерами на фронт передали 200 единиц техники, сотни военного оборудования и дронов.

"Несмотря на новые обстоятельства, наша цель остается неизменной - поддержать мариупольцев и защитить их права. И еще раз подчеркиваю, что все средства Мариупольской общины должны пойти исключительно на поддержку ее жителей, особенно защитников города и их семей", - заявил Вадим Бойченко.