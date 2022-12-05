Предатель Украины не стесняется хвастаться украденным.

Бывший нардеп-беглец из "Партии регионов" и просто предатель Украины Олег Царев в своем Телеграмм-канале похвастался "подарком" от российских оккупантов, якобы привезенным с фронта.

Он опубликовал снимок украденных в Украине столовых приборов. Это - две вилки с выгравированными трезубцами на них. Теперь недалекий экс-нардеп гадает, что с ними делать:

"Ребята с фронта привезли трофей. Подарок. Спасибо, конечно. Но что теперь с этим делать?".

Кто такой Олег Царев

Царев - экс-регионал, депутат Верховной Рады IV-VII созывов. Во время Революции Достоинства он угрожал "зачисткой Майдана за час".

В 2014 году он сбежал в РФ, а затем "осел" в аннексированном Крыму. Царев открыто поддерживает российских оккупантов и находится в розыске в Украине, СБУ не раз вызывала его на допрос.

В 2016 году ГПУ направила в суд дело против Царева, его объявили в международный розыск.

В сентябре 2022 года стало известно, что СБУ сообщила о подозрении бывшему народному депутату от "Партии регионов" Олегу Цареву и еще двум коллаборантам, которые пытались "дойти до Киева" с войсками РФ.

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