Виктории Кохановской инкриминируют отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Объявлено подозрение пророссийской пропагандистке-блогерке, которая публично отрицала вооруженную агрессию России и принимала активное участие в провокациях на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. При этом фамилию фигурантки в ведомстве не называют. Как сообщили УНИАН источники в правоохранительных органах, речь идет о скандальной активистке УПЦ Московского патриархата Виктории Кохановской.

В СБУ отмечают, что в конце марта и начале апреля 2023 года женщина "разгоняла" в соцсетях собственные видеостримы, в которых подстрекала людей сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев.

Видео дня

"На собственной странице в Фейсбуке фигурантка отрицала факты российской вооруженной агрессии и называла войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом", - отмечают в украинской спецслужбе.

В сообщении сказано, что блогер выкладывала в соцсети собственные псевдопрогнозы о "неотвратимости" захвата всей территории нашего государства и пыталась дискредитировать украинских защитников. При этом отмечается, что все это подхватывалось российскими телеканалами и интернет-ресурсами, которые подавали это как якобы позицию рядовых граждан Украины.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантки в пользу страны-агрессора.

В СБУ отмечают, что женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (Изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии рф против Украины выражено в представлении ее как внутреннего гражданского конфликта). Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантки и избрании ей меры пресечения. В СБУ отмечают, что этой статьей злоумышленнице грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

В офисе Генерального прокурора отмечают, что подозреваемая также принимала активное участие в протестах против выселения УПЦ Московского патриархата из Киево-Печерской Лавры, а также перехода УПЦ МП в Православную Церковь Украины.

Что известно о подозреваемой

Как сообщал УНИАН, во время событий, связанных с расторжением договора об аренде с УПЦ МП относительно Киево-Печерской лавры, в марте начались противостояния с участием прихожан этой церкви, среди которых достаточно активной была Виктория Кохановская. Она раздавала интервью, вступала в спор с журналистами, заявляла о якобы преследовании верующих УПЦ МП.

Ее вызвали на допрос по делу экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя (в народе Паша Мерседес), которого изначально подозревали в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании российской агрессии. Тогда Кохановская заявляла, что дело сфабриковано.

Незадолго до вызова на допрос Кохановская опубликовала в Facebook провокационное видео, где призвала отстаивать свое вероисповедание, конституционные права и не думать о материальных благах. Кроме того, она возмутилась, что УПЦ МП обвинили в угрозе национальной безопасности. По ее убеждению, угрозу нацбезопасности несут "чиновники, которые машут флагами".

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