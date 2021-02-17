Проект зарегистрировали на фоне возможного голосования за выделение средств на проект россиянина Ильи Хржановского.

В Киевсовете зарегистрировали проект постановления, призванный запретить приобщать к разработке и реализации проектов за счет города россиян и российский бизнес.

Об этом сообщает Lb.ua.

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Документ зарегистрировали на фоне попытки депутатов рассмотреть выделение средств из бюджета Киева на строительство мемориального центра Холокоста российского режиссера Ильи Хржановского в "Бабьем яру" при посредничестве близких к Путину олигархов.

Документом предусматривается запрет, мораторий на участие граждан и субъектов хозяйствования государства-агрессора РФ, субъектов хозяйствования, находящихся под прямым или косвенным контролем граждан или субъектов хозяйствования государства-агрессора РФ юридических лиц, в уставных капиталах которых есть доля государства-агрессора РФ, или конечным бенефициаром которых является государство-агрессор РФ, в разработке, реализации проектов, финансируемых за счет бюджета города и/или реализуемых на территории города Киева.

В случае принятия постановление обяжет исполком Киевсовета осуществлять контроль в отношении физических лиц и конечного бенефициарного собственника юридических лиц, принимающих участие в разработке, реализации проектов, финансируемых за счет бюджета города и/или реализуемых на территории города Киева, а также предпринять все иные организационно-правовые меры по выполнению этого решения.

Концепция мемориала Хржановского: что известно

Илью Хржановского назначили на должность художественного руководителя Мемориального центра в конце 2019 года.

Общественность неоднократно призывала уволить россиянина после того, как в СМИ опубликовали "черновой" вариант концепта Мемориала. По словам самого режиссера, в залах музея Холокоста будет "много визуализации, голографических образов, которые смогут посетителю лучше понять и жертв, и палачей Бабьего яра".

Сопредседатель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс публично назвал проект "троянским конем", который "россияне используют, чтобы показать всему миру, что украинцы, условно говоря, антисемиты, фашисты, которые сами не могут построить мемориал".

Известно, что проект финансируется близкими к Владимиру Путину олигархами.

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Автор: УНИАН