Аварийный танкер «Делфи» могут порезать на месте - Председатель Одесской ОГА

В числе рассматриваемых вариантов эвакуации – подъем аварийного судна при помощи мощных плавкранов.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый не исключает необходимости порезки на месте аварийного танкера «Делфи», который потерпел крушение на городском пляже осенью 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Куцый заявил сегодня на брифинге.

«Мы не исключаем, что судно придется разрезать на месте и вывезти частями», - сказал Куцый.

При этом он отметил, что экологи сделали предварительное заключение: при таком методе эвакуации судна последствия для окружающей среды будут очень негативными.

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По данным председателя ОГА, сейчас специалисты многих компаний, которые намереваются принять участие в тендере (объявлен в связи с необходимостью эвакуации судна), проводят свои подводные исследования судна. Они это делают, чтобы сделать расчеты и составить возможный план работ по ликвидации танкера.

Куцый добавил, что в числе рассматриваемых вариантов – подъем аварийного судна при помощи мощных плавкранов.

«Но есть опасения, что судно может разорвать во время подъема и это повлечет еще больший экологический ущерб (чем при порезке – УНИАН)», - сказал Куцый.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы на пляже «Дельфин» потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. В результате аварии было загрязнено побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Позже Администрация морпортов разрешила судовладельцу убрать с пляжа танкер до 20 июля. Однако судно так и не эвакуировали с побережья в обещанный срок.

Попытки компании-подрядчика 18 и 25 июля приподнять «Делфи» при помощи буксиров завершились неудачей – тросы не выдержали нагрузки.

23 июля АМПУ объявила тендер на работы по эвакуации танкера с пляжа, конечный срок подачи предложений – 28 августа, стоимость – почти 24 млн 682 тыс. грн.

26 июля на экстренном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС Одесской ОГА принято решение о признании ситуации с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продолжении работ.

31 июля председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный заявил, что ущерб от утечки нефтепродуктов из аварийного танкера уже достиг 20 тыс. долл., но окончательный убыток станет известен после эвакуации судна.

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