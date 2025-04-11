Депутат отметила, что в восьми областях на одну аптеку приходится более 10 населенных пунктов.

Только 17% аптек в прифронтовых регионах сегодня остаются рентабельными. Новые попытки снизить цены на лекарства через ограничение аптечной наценки могут окончательно уничтожить эти точки доступа к медикаментам. Об этом заявила народный депутат Оксана Дмитриева.

"В восьми областях на одну аптеку приходится более 10 населенных пунктов. Если ограничивать их рентабельность без расчетов, люди останутся без лекарств - без инсулина, антибиотиков, средств от сердечных заболеваний", - подчеркнула депутат.

Она подчеркнула, что Минздрав не предоставил никаких экономических расчетов рентабельности аптек в ответ на депутатские запросы. А значит, принятие таких решений без аналитики несет угрозу потери доступа к лекарствам в наиболее уязвимых регионах.

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"Мы не можем допустить, чтобы исчезали аптеки в селе, в прифронтовой зоне, чтобы исчезали инновационные препараты. Нужно находить баланс между снижением цен и сохранением аптечной инфраструктуры", - отметила Дмитриева.