У Петра Порошенко умер тесть

В команде Петра Порошенко рассказали, что 21 августа будет определена дата похорон Анатолия Переведенцева.

Анатолий Переведенцев, отец Марины Порошенко, супруги пятого президента Украины Петра Порошенко, скончался 20 августа на 88 году жизни.

Как сообщает «Апостроф», вечером 20 августа в двор дома на улице Грушевского, где Переведенцев жил с женой, матерью Марины Порошенко Людмилой, приехали Марина Порошенко и ее сестра Алла.

Читайте такжеУмер герой Украины и президент НАН Борис ПатонВ команде Петра Порошенко рассказали, что 21 августа будет определена дата похорон Анатолия Переведенцева. По информации СМИ, их организацией занимается Петр Порошенко.

О смерти Анатолия Переведенцева сообщил также политолог Павел Нусс.

Анатолий Михайлович Переведенцев родился 13 марта 1933 года.

Он был заместителем министра здравоохранения УССР, советником посла СССР в Монголии в 1985-1988 гг.

Напомним, что 16 июня, умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко.

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Автор: УНИАН