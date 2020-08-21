У Петра Порошенко умер тесть
11:09, 21 августа 2020Общество
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В команде Петра Порошенко рассказали, что 21 августа будет определена дата похорон Анатолия Переведенцева.
Анатолий Переведенцев скончался 20 августа на 88 году жизни / УНИАН
Анатолий Переведенцев, отец Марины Порошенко, супруги пятого президента Украины Петра Порошенко, скончался 20 августа на 88 году жизни.
Как сообщает «Апостроф», вечером 20 августа в двор дома на улице Грушевского, где Переведенцев жил с женой, матерью Марины Порошенко Людмилой, приехали Марина Порошенко и ее сестра Алла.
Читайте такжеУмер герой Украины и президент НАН Борис ПатонВ команде Петра Порошенко рассказали, что 21 августа будет определена дата похорон Анатолия Переведенцева. По информации СМИ, их организацией занимается Петр Порошенко.
О смерти Анатолия Переведенцева сообщил также политолог Павел Нусс.
facebook Pavlo Nuss
- Анатолий Михайлович Переведенцев родился 13 марта 1933 года.
- Он был заместителем министра здравоохранения УССР, советником посла СССР в Монголии в 1985-1988 гг.
- Напомним, что 16 июня, умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко.
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