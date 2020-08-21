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У Петра Порошенко умер тесть

11:09, 21 августа 2020
Общество
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Анатолий Переведенцев скончался 20 августа на 88 году жизни / УНИАН

Как сообщает «Апостроф», вечером 20 августа в двор дома на улице Грушевского, где Переведенцев жил с женой, матерью Марины Порошенко Людмилой, приехали Марина Порошенко и ее сестра Алла.

Читайте такжеУмер герой Украины и президент НАН Борис ПатонВ команде Петра Порошенко рассказали, что 21 августа будет определена дата похорон Анатолия Переведенцева. По информации СМИ, их организацией занимается Петр Порошенко.

О смерти Анатолия Переведенцева сообщил также политолог Павел Нусс.

facebook Pavlo Nuss

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Автор: УНИАН

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