В Украине запретили 15 российских телеканалов (список)

15:58, 09 сентября 2014
Общество
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию 15 российских каналов в эфирных и кабельных сетях страны.

В Украине запретили 15 российских телеканалов / фото gsp.ro

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ведомство. Так, согласно решениям Нацсовета и решению Окружного административного суда Киева, в Украине запрещена ретрансляция следующих российских каналов:

1. "Первый канал. Всемирная сеть"

2. "РТР-Планета"

3. "НТВ-Мир"

4. "Россия-24"

5. "TVCI"

6. "Россия-1"

7. НТВ

8. ТНТ

9. "Петербург-5"

10. "Звезда"

11. "Рен-ТВ"

12. "РБК-ТВ"

13. Life News

14. Russia Today

15. "История".

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