В Украине запретили 15 российских телеканалов (список)
15:58, 09 сентября 2014Общество
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию 15 российских каналов в эфирных и кабельных сетях страны.
В Украине запретили 15 российских телеканалов / фото gsp.ro
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ведомство. Так, согласно решениям Нацсовета и решению Окружного административного суда Киева, в Украине запрещена ретрансляция следующих российских каналов:
1. "Первый канал. Всемирная сеть"
2. "РТР-Планета"
3. "НТВ-Мир"
4. "Россия-24"
5. "TVCI"
6. "Россия-1"
7. НТВ
8. ТНТ
9. "Петербург-5"
10. "Звезда"
11. "Рен-ТВ"
12. "РБК-ТВ"
13. Life News
14. Russia Today
15. "История".
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