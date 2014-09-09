В Украине запретили 15 российских телеканалов (список)

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию 15 российских каналов в эфирных и кабельных сетях страны.

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ведомство. Так, согласно решениям Нацсовета и решению Окружного административного суда Киева, в Украине запрещена ретрансляция следующих российских каналов: 1. "Первый канал. Всемирная сеть" 2. "РТР-Планета" 3. "НТВ-Мир" 4. "Россия-24" 5. "TVCI" 6. "Россия-1" 7. НТВ 8. ТНТ 9. "Петербург-5" 10. "Звезда" 11. "Рен-ТВ" 12. "РБК-ТВ" 13. Life News 14. Russia Today 15. "История".

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