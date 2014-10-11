В Киевской области горят торфяники (фото)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, зафиксировано возгорание залежей торфа в Ирпенской зоне в селе Романовка на площади 0,2 га и вблизи пгт. Гостомель в пройме реки Ирпень - 18 га, вблизи села Демидов Вышгородского района на площади 0,5 га и с. Денисы Переяслав-Хмельницкого района на площади 1,5 га.

Всего на тушении пожаров задействовано 53 человека личного состава, 9 единиц пожарно-спасательной техники, 13 мотопомп и 2 единицы специальной техники.

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"Торфяные пожары создают опасность провала в прогоревший грунт (прогар) людей и техники. Торф медленно прогорает на всю глубину, которая может достигать 6-8 метров и более. Выгоревшие места опасны провалами домов, машин или людей. Даже после ликвидации пожара, длительное время после выгорания сохраняется высокая температура", - сообщили в ГСЧС.

Также опасность для людей может составлять удушливый смог от горения торфяников, в состав которого входит угарный газ, мелкие взвешенные частицы, бензол и другие продукты горения, которые могут привести к ухудшению здоровья.