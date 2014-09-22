На Донбассе жители будущей спецзоны прячутся в подвалах и переживают за свое будущее

Пока журналисты спорят с политиками о законе о спецстатусе Донбасса, жители территории, которую не сегодня-завтра могут таки разграничить, пытаются понять, что это значит для них.

Соцвыплаты, зарплата, банковская система - все это требует дополнительных законов.

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Жители "серой зоны" вообще не могут понять, кто будет их властью завтра - украинские военные или боевики, сообщает ТСН.ua.

Серая зона - это территория без власти: слева - украинские войска, справа - российские, или пророссийские. Между ними - полоса в несколько километров шириной. И вот в этой полосе оказались отверженные, которых никто нигде не ждет.

Как будут делить родную землю боевики и военные, непонятно.